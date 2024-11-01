O uygulamaya çok dikkat edin: Dünyanın en tehlikeli sosyal medya platformu seçildi!

İngiltere'de yapılan çarpıcı bir araştırma, çocuklara yönelik cinsel içerikli suçların en çok hangi sosyal medya platformunda gerçekleştiğini ortaya koydu. 2023-2024 yılları arasında kaydedilen 7,062 cinsel iletişim vakasının yüzde 48'inin Snapchat üzerinden gerçekleşmesi, platformun ciddi bir tehdit oluşturduğunu gözlemlendi.Bu bulgular, özellikle kaybolan mesaj özelliği ile tanınan Snapchat'in istismarcılar için bir çekim alanı haline geldiğini gösteriyor. NSPCC (İngiltere Ulusal Çocukları Koruma Kurumu) yetkilileri, platformun çocukları koruma konusundaki eksikliklerini vurguladı ve Snapchat'in rapor edilen suç içeriklerine karşı yeterli önlemleri almadığını ifade etti. NSPCC Çocuk Güvenliği Politikası Müdürü Rani Govender, bu durumun çocuklar üzerinde derin olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.Birleşik Krallık hükümeti, Snapchat gibi platformlara karşı daha sıkı denetim önlemleri almak için harekete geçti. Aralık ayında yürürlüğe girecek olan 'Çevrim İçi Güvenlik Yasası', teknoloji şirketlerinin çocukları koruma sorumluluklarını artırmayı hedefliyor. Yeni yasa, sosyal medya platformlarının yasa dışı içerik riskleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmesini zorunlu kılacak.Snapchat temsilcileri, gençleri koruma amacıyla içerik denetimlerini güçlendirdiklerini ve kuralları ihlal eden hesapları askıya aldıklarını bildirdi. Ancak, bu açıklamalar, sosyal medya platformlarının kullanıcı güvenliğini sağlamak için atması gereken adımların yetersiz olduğunu gösteriyor.