Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonları hız kesmeden devam ediyor.Bölgede hain terör örgütü mensuplarına adeta nefes aldırmayan kahraman Türk askeri, teröristlerin inlerini abluka altına almış durumda.Kaçacak delik arayan hain teröristler, mağaralarda sıkışmış durumda.Üst üste operasyon düzenleyen güvenlik güçlerimiz bölgede yeni operasyonlar düzenledi.Son operasyonlarda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi.SURİYE'NİN KUZEYİNDE 11, IRAK'IN KUZEYİNDE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİMSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Nefesimiz enselerinde!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!