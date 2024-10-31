Sınav için gözler İçişleri Bakanlığı'nda: Mezunlardan yaş sınırı endişesi

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye ve Finans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerini başarıyla bitiren ve mülki idare amirliği için hazırlanan mezunların gözü kaymakamlık sınavında.SINAV İLANI HALA YAYIMLANMADIİçişleri Bakanlığı, 2024 Yılı Performans Programı'nda 100 kaymakam adayının alınacağını duyurmuştu, ancak ekim ayı sonuna gelinmesine rağmen henüz bir sınav ilanı yayımlanmış değil.BELİRSİZLİK MOTİVASYONU OLUMSUZ ETKİLİYOR2023 yılında Anayasa Mahkemesi'nin kaymakamlık sınavına ilişkin eğitim şartlarını iptal etmesinin ardından henüz bir yasal düzenleme yapılmaması ve yaşanan belirsizlik adayların motivasyonunu olumsuz yönde etkiliyor.MEZUNLAR YAŞ SINIRI ENDİŞESİ TAŞIYORKaymakam adayları, özellikle yaş sınırının da getirdiği stres altında sınav ilanının yapılmasını dört gözle bekliyor.1 Ocak 2025 ve sonrasında yapılması muhtemel bir sınavda 1989 doğumluların yaş sınırına takılma riski ise ilgili adaylarda ek bir endişeye neden oluyor.SOSYAL MEDYADAN SINAV İLANI İÇİN ÇAĞRISınav tarihinin netleşmesini ve 2024 yılı içerisinde bir sınav ilanı yayınlanmasını umutla bekleyen aday adayları, sınav tarihinin ilanı için sosyal medyada çağrıda bulunuyor.