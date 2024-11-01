Bakan Memişoğlu açıkladı: Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, uygulamaya koyulan "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkında bir basın açıklaması yaptı.Bakan Memişoğlu: “Kuşkusuz temel sağlık hizmetleri noktasında aile hekimliği, birinci basamakta çok mühim bir yer tutuyor. Aile hekimliğinin ikinci ve üçüncü basamakla entegrasyonu, sağlık hizmeti sunumunda kritik önem arz ediyor.” dedi.Memişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Hekim-hasta ilişkisinin mahremiyeti ve manevi boyutunu önemseyen bir hekim ve Bakan olarak aile hekimliğini, hekim-hasta ilişkisinde güvenin tesis edildiği çok önemli bir zemin olarak görüyorum. Sağlık Bakanlığı olarak da en temelde vatandaşımızın sağlık hizmetine temas ettiği ilk noktanın ‘aile hekimi’ olmasını istiyoruz. Önceliğimiz, hastalanmadan vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmektir.”Türkiye’de ilk kurumsal kimliğine sahip aile hekimliklerini hayata geçirildiğini belirten Memişoğlu; “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütürken nitelikli bir Aile Sağlığı Merkezi konsepti üzerine çalıştık. Türkiye’nin ilk kurumsal kimliğine sahip aile hekimliklerini Sağlık Bakanlığımızın bütçesi ile İstanbul’da o zaman hayata geçirdik. Tabii ki aile hekimliğinin fiziki altyapısının oluşturulmasının yanında entegre sağlık hizmetleri zinciri içerisinde bu yapının işlevsel olarak da yapılandırılması önem arz ediyor.” ifadelerini kullandı.Gerçekleşen çalışmayla daha nitelikli hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Memişoğlu; “Sağlık çalışanlarımızın memnuniyetinin, aynı zamanda sağlık hizmeti alan hastalarımızın memnuniyetinin ayrılmaz bir parçası olduğunu biliyoruz. Bu noktada aile hekimlerimiz müsterih olsunlar. Zira bu çalışma ile eş zamanlı olarak hem sağlık çalışanlarımızın hem de sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın memnuniyetini amaçlıyoruz ve daha nitelikli hizmet sunmayı hedefliyoruz.” dedi.Yeni düzenlemeyle hekim başına düşen hasta sayısını azaldığını ve vatandaşlara ve aile hekimliklerine ayrılan sürenin arttırıldığını belirten Bakan Memişloğlu; kronik hastalık ve kanserlere yönelik tarama ve izlemlerin etkin yapılmasını teşvik edildiğini söyledi.Her bir aile hekimlerine kayıtlı vatandaş sayısını 4 binden 3 bin 500’e düşürüldüğünü dile getiren Memişoğlu; "Bu sayede vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini artırmayı amaçlıyoruz.” dedi.Memişoğlu açıklamalarının şöyle sürdürdü:“Son düzenleme ile toplumun hastalık yüküne göre hizmet planlamasını yaptık. Özellikle kronik hastalarımızın, 65 yaş ve üstü hastalarımızın etkin takibi ile hastalığın azaltılmasını ve akılcı ilaç kullanımının özendirilmesini amaçladık. Önümüzdeki aydan itibaren hem aile hekimlerimizin hem de vatandaşlarımızın birinci basamak sağlık hizmetinin verimliliği noktasında memnun kalacağına inanıyoruz. Buradan aile hekimlerimize güvendiğimi ve inandığımı özellikle ifade etmek istiyorum. Aile hekimlerimiz, yeni yönetmelik hayata geçtikten sonra yine öneri ve taleplerini bize iletebilirler.”Vatandaşların ilk olarak aile hekimlerine gelmesini belirten Memişoğlu; “Vatandaşlarımızdan tek bir isteğim var: Sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler. Bakan olarak ben de vatandaşlarımızın sağlığını öncelikle aile hekimlerimiz üzerinden takip ediyor olacağım. Sağlıkta değer bazlı bir yaklaşıma aile hekimliği üzerinden yeni bir başlangıç yaptığımızı da vurgulamak istiyorum. dedi.