Tanju Özcan'dan 'Esenyurt' resti: Kefil olmadığım kimse için tweet atmam

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan soğuk savaşın neden olduğu bölünme daha da derinleşiyor.Özgür Özel'e parti içerisinde muhalefet giderek artarken Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü PKK ile iltisakı nedeniyle tutuklanıp görevden el çektirilmesiyle ana muhalefetteki kargaşa daha da arttı.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, kayyum olarak Esenyurt Belediyesi'ne atandı.Tanju Özcan ve Muhittin Böcek de katılmadıBu gelişmelerin ardından CHP, Esenyurt'ta bir miting düzenledi. Aralarında Mansur Yavaş'ın da bulunduğu birçok belediye başkanı mitinge katılmazken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da mitingde yer almadı.Özcan, neden katılmadığı ve kayyum atanmasına neden tepki göstermediği konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.TV100'e konuşan Özcan, açıklamasında 'Birçok nedeni var, bu nedenle sosyal medyada paylaşım yapmayı tercih etmedim. Tanımadığım birine kefil olup açıklama yapmak istemiyorum. Durumu tüm yönleriyle değerlendirmeyi istiyorum. Ahmet Özer, halk tarafından seçilmiş biri; ancak kendisiyle tanışıklığım yok. Buna rağmen masumiyet karinesine inanmak isterim' ifadelerini kullandı.