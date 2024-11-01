İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında 47 kişi hayatını kaybetti

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu, Deyr el-Belah, Nusayrat ve Zevayide'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi ve evleri bombaladı.Saldırıların ardından Aksa Şehitleri Hastanesine 47 Filistinlinin naaşı ulaştı. İsrail'in saldırılarında çoğu çocuk ve kadın, onlarca kişi de yaralandı.Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, Nusayrat'ta farklı bölgelerden yerinden edilmiş akrabalarını misafir eden birçok evi hedef aldı. İsrail'in evleri bombalamasının ardından yardıma gelenler oldu. İsrail güçleri, bunun ardından bölgeye ikinci kez saldırı düzenledi. Ölenlerin çoğunun bu bölgeden olduğu kaydedildi.