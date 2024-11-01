İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele ediyoruz

Şanlıurfa'da Türkiye'nin Huzuru Toplantısı düzenlendi.Toplantına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.Düzenlenen toplantıda Yerlikaya'nın önemli açıklamaları dikkat çekti.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü PKK ile ilişkisi nedeniyle görevden alınması ve tutuklanması konusuna değinen Yerlikaya net ifadelerde bulundu.'ŞEHRİN EMİNİ TERÖR YANDAŞI OLAMAZ'Belediye başkanlarının terör yandaşı olamayacağının altını çizen Yerlikaya şöyle konuştu:'Terörle iltisaklı olanlardan hukuk önünde hesap sormak bizim görevimiz.Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz, sadece mücadele ediyoruz.'