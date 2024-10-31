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Beyaz Gazete
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İstanbul'da otomobil minibüsle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde ilerleyen minibüs, bir otomobille çarpıştıktan sonra metrelerce takla atarak karşı otoyola savruldu. Kazada 5 kişi ağır yaralandı.

Ekleme: 31.10.2024 - 12:30 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:33 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da otomobil minibüsle çarpıştı: Çok sayıda yaralı varİstanbul'da feci bir trafik kazası meydana geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Arnavutköy istikametine doğru seyreden otomobil sürücüsü, Tayakadın mevkiinde kendisiyle aynı istikamette seyreden minibüsün önüne kırdı.

Ani manevra karşısında minibüsü durduramayan sürücü, otomobille çarpıştı.

İstanbul'da otomobil minibüsle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

METRELERCE SAVRULUP TAKLALAR ATTI

Çarpışma nedeniyle taklalar atan minibüs metrelerce sürüklenerek otoyola savruldu.

Otomobil ise bariyerlere çarparak otoyol kenarındaki yeşilliklere sürüklendi.

İstanbul'da otomobil minibüsle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

5 YARALI

Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 5 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da otomobil minibüsle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

TUTANAK TUTULDU

Jandarma ekibi, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu, araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

Çalışmalar sonrasında kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.