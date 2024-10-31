İstanbul'da otomobil minibüsle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde ilerleyen minibüs, bir otomobille çarpıştıktan sonra metrelerce takla atarak karşı otoyola savruldu. Kazada 5 kişi ağır yaralandı.
İstanbul'da feci bir trafik kazası meydana geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Arnavutköy istikametine doğru seyreden otomobil sürücüsü, Tayakadın mevkiinde kendisiyle aynı istikamette seyreden minibüsün önüne kırdı.
Ani manevra karşısında minibüsü durduramayan sürücü, otomobille çarpıştı.
METRELERCE SAVRULUP TAKLALAR ATTI
Çarpışma nedeniyle taklalar atan minibüs metrelerce sürüklenerek otoyola savruldu.
Otomobil ise bariyerlere çarparak otoyol kenarındaki yeşilliklere sürüklendi.
5 YARALI
Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 5 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.
TUTANAK TUTULDU
Jandarma ekibi, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu, araçlar ise kullanılamaz hale geldi.
Çalışmalar sonrasında kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde Arnavutköy istikametine doğru seyreden otomobil sürücüsü, Tayakadın mevkiinde kendisiyle aynı istikamette seyreden minibüsün önüne kırdı.
Ani manevra karşısında minibüsü durduramayan sürücü, otomobille çarpıştı.
METRELERCE SAVRULUP TAKLALAR ATTI
Çarpışma nedeniyle taklalar atan minibüs metrelerce sürüklenerek otoyola savruldu.
Otomobil ise bariyerlere çarparak otoyol kenarındaki yeşilliklere sürüklendi.
5 YARALI
Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 5 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.
TUTANAK TUTULDU
Jandarma ekibi, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu, araçlar ise kullanılamaz hale geldi.
Çalışmalar sonrasında kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.