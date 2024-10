Başkan Erdoğan'dan TUSAŞ'a yönelik saldırıyla ilgili açıklama: PKK'nın son çırpınışları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'TUSAŞ KAHRAMANLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'Tüm vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısında şehit olan 5 kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Yaralılarımızın çoğu taburcu edildi. Tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyorum. Şehitlerin ölüler olmadığına onların diri olduğuna inanıyoruz.Şehitlerimizin yakınlarının vakar, sabır ve metanetini gördükçe nasıl bir milletin ferdi olduğumuzu çok daha iyi anlıyoruz. TUSAŞ çalışanlarımızın yaşadığı terör saldırısına rağmen dik duruşu her türlü takdirin üzerindedir. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz diyerek bu milletin cesaretini bir kez daha tüm dünyaya ilan eden TUSAŞ'ın kahramanlarına, cumhurbaşkanı olarak ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Buradaki her bir kardeşimin şehitlerimizden devraldığı emaneti gelecek nesillere çok daha güçlü bir şekilde devredeceğinden şüphe duymuyorum.'TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇOK AĞIR DARBELER İNDİRDİK'Bu tür saldırılar terörle mücadeledeki azmimizi kıramaz. Asla rehavet içinde değiliz. İster sınırlarımız dahilinde ister ötesinde olsun nerede ülkemize yönelik tehdit unsuru tespit edersek onu ortadan kaldırmaktan kimse bizi alıkoyamaz. Terörü sona erdirecek her türlü vasıtayı göreve almaktan geri çekinmeyiz.Terör örgütüne çok ağır darbeler indirdik. Teröristlere nefes aldırmıyoruz. Pençe-Kilit harekatıyla Irak sınırındaki güvenliğimizi sağlıyoruz. Terörün olmadığı bir ülke hedefimize ulaşana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz.'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON ÇIRPINIŞLARI'Bunun önüne ancak iç cephemizin mukavemetini artırarak geçebiliriz. Asırlar önce olduğu gibi bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız.Bu tür hain eylemler bölücü terör örgütünün son çırpınışlarıdır. Ülkemizin geleceğinde teröre yer yoktur asla olmayacaktır. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık. Terörü kaynağında bertaraf edeceğiz.'SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'İ GEÇTİ'Uyguladığımız politikalarla savunma sanayii yerlilik oranı yüzde 20'lerden bugün yüzde 80'i geçti. Savunma Sanayii Türkiye ekonomisine en çok katkı veren sektörler arasında yer alıyor. İHA pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisiyiz. Artık kimsenin icazetini aramıyoruz. İnsansız ve otonom deniz araçlarından, uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine de ağırlık vereceğiz.'ÇELİK KUBBE'Yİ YAPACAĞIZ'Terörist sızmaların engellenmesi dahil birçok tehdidin bertaraf edilmesinde katmanlı hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Çelik Kubbe'yi yapacağız. Onlara bakarak bizde niye yok demeyeceğiz. Uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. Pençe-Kilit Harekatıyla Irak sınırımızın güvenliğini tahkim ediyoruz. Suriye'ye gerçekleştirdiğimiz operasyonlarımızla da güneyimizdeki terör yapılanmasını sınır şehirlerimizden uzaklaştırdık. Terörün olmadığı bir ülke ve bölge hedefimize ulaşana kadar, inşallah, bu mücadeleyi çok boyutlu şekilde devam ettireceğiz.Elbette bunu yaparken, terör baronlarının ve onları taşeron olarak kullanan patronlarının oyununa gelmeyeceğiz. 40 yıllık tecrübemiz bize terörün asıl gayesinin milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini dinamitlemek olduğunu öğretmiştir. Bunun önüne ancak, iç cephemizin mukavemetini artırarak geçebiliriz. 85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yan yana barış ve huzur içinde yaşayacağız.TUSAŞ çalışanlarımızın bir konuda gönüllerini ferah tutmalarını istiyorum. Bu tür kalleş ve hain eylemler, bölücü örgütün unutmayın son çırpınışlarıdır. Ne bölgemizin ne de ülkemizin geleceğinde teröre, şiddete asla yer yoktur ve olmayacaktır. Devletimiz katil sürülerinden de bunların tasmasını elinde tutan ağababalarından da daha güçlüdür; hepsinin hakkından gelecek, hepsini tepeleyecek kudret ve kuvvete Allah'ın izniyle ziyadesiyle sahiptir. Suriye ve Irak'taki terör yuvalarını bölücü alçakların başlarına geçirerek, şehitlerimizin kanını yerde koyamadık.EN ZORLU İKLİM VE COĞRAFYALARDA GÖREV YAPABİLECEKGÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY helikopteri, görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında icra edebilecek.Helikopterin askeri versiyonları, askeri sertifikasyon ve kalifikasyon süreçleri sonrasında kullanıcılara teslim edilecek. Sivil versiyon ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yürütülen sivil sertifikasyon sürecinin sonunda Genel Müdürlük tarafından yayınlanacak tip sertifikası ile sivil kullanıcılara sunulacak.