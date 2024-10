Gözü dönmüş siyonist İsrail'den 4 ülkeye eşzamanlı saldırı! Hem havadan hem karadan katliam

Son olarak 2006 yılında Lübnan'ın güneyini işgal eden katil İsrail ordusu, Hizbullah tarafından geri püskürtülmüştü. İsrail daha önce işgal ettiği Filistin topraklarına çekilmek zorunda kaldı. Hizbullah ise o dönem hem askeri hem de siyasi açıdan dünyada büyük prestij sahibi oldu.18 yıl sonra yeniden başlayan işgalde İsrail'in işi kolay görünmüyor. Her ne kadar Lübnan'ın güneyindeki sivil yerleşim yerlerinin neredeyse tamamı boşaltılmış olsa da Hizbullah'ın o bölgede çok ciddi askeri yapılanmasının olduğu biliniyor. Öyle ki Hizbullah'ın askeri gücünün üçte birinin Lübnan'ın güneyinde olduğu tahmin ediliyor.İsrail'i bekleyen bir başka kabus ise Hizbullah'ın yeraltı tünelleri. Önceki aylarda yayınlanan videolarda yeraltındaki Hizbullah üyeleri ve füzeler dikkat çekmişti.Hamas'ın Gazze'deki tünellerinden kat be kat uzun ve içerikli olduğu görülen tüneller, İsrail tarafında da korku ve paniğe neden oldu. İsrail, Hizbullah üyelerinin bu tünellerden sızma yapabileceği endişesi de taşıyor.Lübnan'dan Hizbullah'ın, Tel Aviv çevresinde İsrail ordusunun siber istihbarat birimi '8200' ve Mossad'ın 'Glilot' adlı üssünü hedef almak için fırlattığı roketlerden biri otoyola düştü.İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, bir otobüs şoförünün şarapnelle orta derece, diğer bir şoförün de hafif yaralandığını açıkladı.Hizbullah, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşılık, Lübnan toprağını ve halkını korumak için bu üssün 'Fadi-4' isimli envanterinde yeni açıkladığı roketle hedef aldığını ilan etti.İşgalci İsrail, Hizbullah hedeflerine yönelik kara operasyonuna Kuzey Okları adını verdi. ABD, İsrail'in operasyon hakkında bilgi verdiğini açıkladı.İsrail, Lübnan sınırındaki birçok bölgeyi askeri bölge ilan ederken, Lübnan birlikleri ise güneyde İsrail sınırındaki mevzilerinden en az 5 kilometre geri çekildi. Hizbullah ise Lübnan sınırı yakınlarındaki Metula'da İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı.İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hedefin Hizbullah olduğu ileri sürüldü. İsrail Gazze'deki katliamı da HAMAS'a yönelik yaptığını iddia ederek perdelemeye çalışmıştı.İsrail topçu birlikleri, güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovasını iki saat boyunca vurdu. Savaş uçakları ise Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırısı düzenledi ve saldırı nedeniyle otoyol trafiğe kapandı. Otoyolun Hizbullah'a kara yolu şile destek gelmesini engellemek amacıyla vurulduğu kaydediliyor.Savaş uçakları başkent Beyrut'ta da yoğun, alçak irtifa uçuşları gerçekleştirdi ve Dahiye bölgesine sekiz hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası Dahiye semalarından dumanlar yükseldi. Pek çok bina yıkıldı.İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyindeki el-Vezzani sınır bölgesinde Hizbullah ile yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi. Yemenli Husiler ise Tel Aviv ve Eliat'taki İsrail askeri üslerini insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu.İşgalci İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının sivillere yönelik olduğu kaydedildi.Öte yandan İsrail'e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Ed-Davudiye beldesinde bir evi bombaladı. Saldırıda aynı aileden aralarında çocukların da olduğu 10 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.Hizbullah dün yaptığı duyuruda, 'İsrail'in Lübnan'a karadan işgal saldırısı' açıklamasını yalanladı. Hizbullah Medya Sorumlusu Muhammed Afifi, 'İsrail'in Lübnan'a girdiği yönündeki tüm iddialarının yalan olduğunu' vurguladı.İsrail ordu güçleri ile Hizbullah arasında henüz karadan hiçbir çatışma yaşanmadığını ifade eden Afifi, 'Hizbullah'ın Lübnan topraklarına girmeye cesaret eden veya girmeye çalışan düşman kuvvetleriyle doğrudan mücadeleye; onlara en büyük kayıpları verdirmeye hazır olduğunu' ifade etti.Afifi, İsrail'in İsrail istihbarat teşkilatı 'Mossad'ın karargahı ile 8200 numaralı üssün vurulmasının sadece bir başlangıç olduğunu kaydetti.İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ile İsrail sınırı arasındaki bölgeyi zorla boşaltmaya hazırlanıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın güneyinde halkı kuzeye doğru göçe zorlayan ikinci bir çağrı yaptı.Lübnanlıların Litani Nehri'nin güneyine araçlarıyla geçmemeleri uyarısında bulunulan açıklamada, ülkenin güneyindeki 28 köy ve belde sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi.Adraee açıklamasında, 'Evlerinizi derhal terk ederek Litani Nehri'nin kuzeyine geçmeniz gerekir. Dikkat! Güneye yönelmeniz yasak, güneye hareket etmeniz halinde hayatınız tehlikededir.' ifadelerini kullandı.Açıklamada, Lübnanlılara güneye geri dönebileceklerine dair çağrının ancak kendilerinden gelebileceğine işaret edildi. Lübnan'daki Litani Nehri'nin İsrail sınırına en yakın noktası 8 kilometre, en uzak noktası ise 28 kilometre mesafede bulunuyor.İsrail ordusu, Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceği gerekçesiyle Beyrut'un güneyinde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaparken, bu olay Lübnan'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor.Lübnan'daki 315 yabancı uyruklu, deniz yoluyla dün Mersin'in Silifke ilçesine getirildi. İsrail'in saldırıları nedeniyle uçuşların askıya alındığı Lübnan'dan ayrılmak isteyen çoğu Avrupa ülkelerinin vatandaşı yabancı uyruklular, bindirildikleri 'Med Star' adlı gemiyle Tripoli Limanı'ndan yola çıktı.Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na yanaşan gemiden inen aralarında çocukların da olduğu 315 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından minibüslerle ilçeden ayrıldı. Yabancı uyruklular, Türkiye'deki farklı havaalanlarından ülkelerine gönderilecek. Bugüne kadar Lübnan'dan Taşucu'na toplam 677 yolcu ulaştı.Dışişleri Bakanlığı 'İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir.Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir' açıklaması yaptı.Lübnan'daki 315 yabancı uyruklu, deniz yoluyla dün Mersin'in Silifke ilçesine getirildi. Yabancı uyruklular, Türkiye'deki farklı havaalanlarından ülkelerine gönderilecek.Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki vatandaşlarımız için deniz ve hava yoluyla tahliye planlarının hazır olduğunu duyurdu. 20'ye yakın ülkenin kendi vatandaşlarının Lübnan'dan tahliyesi için Türkiye'den destek istediği öğrenildi.Sabah'ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı kaynakları 'Olası bir tahliyede görev alacak askeri kargo uçaklarımız ve gemilerimiz göreve hazır beklemektedir' bilgisini verdi.