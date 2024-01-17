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Beyaz Gazete
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Ek zamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağkur emekli maaşlarına 5 puanlık artışla yüzde 42,60 zam gerçekleştirildi. Bu yeni zam oranı ile yeni ödenecek maaşlar ortaya çıktı.

Ek zamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu
Ekleme: 17.01.2024 - 09:15 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Ek zamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu
Yıl sonunda belirlenen 6 aylık eflasyon farkı, SSK ve Bağkur için yüzde 37,57 olmuştu. Memur ve memur emeklileri de bu farka, toplu sözleşmeden aldıkları oranı eklendiğinde, yüzde 49,25 maaş zammı elde etti.

Buna göre en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 741 oldu. En düşük memur maaşı ise 32 bin 861 liraya çıktı.

Sayıları 16 milyonu bulan SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 37,57'nin üzerinde zam beklentisi taşıyordu.

Dünkü Kabine toplantısından ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu orana 5 puanlık artışla yüzde 42,60 zam yapılacağını duyurdu.

Ayrıca en düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.

En düşük maaş 10 bin lira

Kök maaşı 10 bin liradan düşük olan tüm emeklilerinin maaşı yüzde 42,60 zamla birlikte 10 bin liraya ulaşamıyorsa da aradaki fark bütçeden karşılanarak 10 bin liraya tamamlanacak.

Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerin yeni maaşı;

Kök maaşı 10 bin lira ve üzerindeki emeklilerin maaşı ise yüzde 42,60 zam birlikte şöyle olacak:

Eski maaş / Yeni maaş

10.000 lira / 14.200 lira

10.250 lira / 14.250 lira

10.500 lira / 14.973 lira

10.750 lira / 15.329,5 lira

11.000 lira / 15.686 lira

11.250 lira / 16.042,5 lira

11.500 lira / 16.399 lira

11.750 lira / 16.755,5 lira

12.000 lira / 17.112 lira

13.000 lira / 18,538 lira

14.000 lira / 19.964 lira

15.000 lira / 21.390 lira

16.000 lira / 22.816 lira

17.000 lira / 24.242 lira

18.000 lira / 25.668 lira

19.000 lira / 27.094 lira

20.000 lira / 28.520 lira

21.000 lira / 29.946 lira

22.000 lira / 31.372 lira

23.000 lira / 32.798 lira

24.000 lira / 34.224 lira

25.000 lira / 35.650 lira

26.000 lira / 37.076 lira

27.000 lira / 38.502 lira

28.000 lira / 39.928 lira

29.000 lira / 14,354 lira

30.000 lira / 42.780 lira
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