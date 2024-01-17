Ek zamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu
Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağkur emekli maaşlarına 5 puanlık artışla yüzde 42,60 zam gerçekleştirildi. Bu yeni zam oranı ile yeni ödenecek maaşlar ortaya çıktı.
Yıl sonunda belirlenen 6 aylık eflasyon farkı, SSK ve Bağkur için yüzde 37,57 olmuştu. Memur ve memur emeklileri de bu farka, toplu sözleşmeden aldıkları oranı eklendiğinde, yüzde 49,25 maaş zammı elde etti.
Buna göre en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 741 oldu. En düşük memur maaşı ise 32 bin 861 liraya çıktı.
Sayıları 16 milyonu bulan SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 37,57'nin üzerinde zam beklentisi taşıyordu.
Dünkü Kabine toplantısından ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu orana 5 puanlık artışla yüzde 42,60 zam yapılacağını duyurdu.
Ayrıca en düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.
En düşük maaş 10 bin lira
Kök maaşı 10 bin liradan düşük olan tüm emeklilerinin maaşı yüzde 42,60 zamla birlikte 10 bin liraya ulaşamıyorsa da aradaki fark bütçeden karşılanarak 10 bin liraya tamamlanacak.
Buna göre SSK ve Bağkur emeklilerin yeni maaşı;
Kök maaşı 10 bin lira ve üzerindeki emeklilerin maaşı ise yüzde 42,60 zam birlikte şöyle olacak:
Eski maaş / Yeni maaş
10.000 lira / 14.200 lira
10.250 lira / 14.250 lira
10.500 lira / 14.973 lira
10.750 lira / 15.329,5 lira
11.000 lira / 15.686 lira
11.250 lira / 16.042,5 lira
11.500 lira / 16.399 lira
11.750 lira / 16.755,5 lira
12.000 lira / 17.112 lira
13.000 lira / 18,538 lira
14.000 lira / 19.964 lira
15.000 lira / 21.390 lira
16.000 lira / 22.816 lira
17.000 lira / 24.242 lira
18.000 lira / 25.668 lira
19.000 lira / 27.094 lira
20.000 lira / 28.520 lira
21.000 lira / 29.946 lira
22.000 lira / 31.372 lira
23.000 lira / 32.798 lira
24.000 lira / 34.224 lira
25.000 lira / 35.650 lira
26.000 lira / 37.076 lira
27.000 lira / 38.502 lira
28.000 lira / 39.928 lira
29.000 lira / 14,354 lira
30.000 lira / 42.780 lira