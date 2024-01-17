Ek zamla birlikte SSK ve Bağkur emeklilerinin yeni maaşları belli oldu

Yıl sonunda belirlenen 6 aylık eflasyon farkı, SSK ve Bağkur için yüzde 37,57 olmuştu. Memur ve memur emeklileri de bu farka, toplu sözleşmeden aldıkları oranı eklendiğinde, yüzde 49,25 maaş zammı elde etti.Buna göre en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 741 oldu. En düşük memur maaşı ise 32 bin 861 liraya çıktı.Sayıları 16 milyonu bulan SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 37,57'nin üzerinde zam beklentisi taşıyordu.Dünkü Kabine toplantısından ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu orana 5 puanlık artışla yüzde 42,60 zam yapılacağını duyurdu.Ayrıca en düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi.Kök maaşı 10 bin liradan düşük olan tüm emeklilerinin maaşı yüzde 42,60 zamla birlikte 10 bin liraya ulaşamıyorsa da aradaki fark bütçeden karşılanarak 10 bin liraya tamamlanacak.Kök maaşı 10 bin lira ve üzerindeki emeklilerin maaşı ise yüzde 42,60 zam birlikte şöyle olacak:Eski maaş / Yeni maaş10.000 lira / 14.200 lira10.250 lira / 14.250 lira10.500 lira / 14.973 lira10.750 lira / 15.329,5 lira11.000 lira / 15.686 lira11.250 lira / 16.042,5 lira11.500 lira / 16.399 lira11.750 lira / 16.755,5 lira12.000 lira / 17.112 lira13.000 lira / 18,538 lira14.000 lira / 19.964 lira15.000 lira / 21.390 lira16.000 lira / 22.816 lira17.000 lira / 24.242 lira18.000 lira / 25.668 lira19.000 lira / 27.094 lira20.000 lira / 28.520 lira21.000 lira / 29.946 lira22.000 lira / 31.372 lira23.000 lira / 32.798 lira24.000 lira / 34.224 lira25.000 lira / 35.650 lira26.000 lira / 37.076 lira27.000 lira / 38.502 lira28.000 lira / 39.928 lira29.000 lira / 14,354 lira30.000 lira / 42.780 lira