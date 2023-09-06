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Eski bakanlardan Cevheri vefat etti

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri (93), Ankara'da hayatını kaybetti...

Ekleme: 6.09.2023 - 09:50 Güncelleme: 6.09.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Eski bakanlardan Cevheri vefat etti
Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Necmettin Cevheri, tedavi gördüğü özel hastanede dün hayatını kaybetti. Cevheri için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından Cevheri, ikindi namazını müteakiben Cebeci Aile Mezarlığı'nda defnedilecek. 30 Haziran 1930 tarihinde Şanlıurfa'da dünyaya gelen Cevheri, Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 7 dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Cevheri, Turizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Köyişleri, devlet bakanlıkları ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Tarım, Adalet ve Turizm Bakanlıkları görevlerinde bulunmuş, Şanlıurfa eski milletvekili, ülkemizin yetiştirdiği önemli devlet ve siyaset insanlarından Necmettin Cevheri'nin vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve Şanlıurfalı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun' dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de 'Eski bakanlarımızdan, Şanlıurfa eski milletvekili, ülkemizin yetiştirdiği kıymetli devlet ve siyaset adamı Necmettin Cevheri'nin vefat haberinden büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun' açıklamasında bulundu.
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