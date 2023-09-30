  • USD: 27,38 - 27,43
  • EURO: 29,03 - 29,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bitlis kırsalında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Ekleme: 30.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, ilçeye bağlı Kısıklı ve Yumrukaya köyleri kırsalına operasyon düzenlendi.

Bölgede yapılan aramada, RPG-7 roketatar silahı, 2 anti-tank mühimmatı, 2 anti-personel mühimmatı, 4 roket sevk fişeği, PKM makineli tüfek ve 30 mühimmatı, mavzer tüfek ve 16 mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 30 kalaşnikof mühimmatı, dron, 4 dron dengeleyici aparat, drona monte edilen 5 havan tapası, yarım kilogram plastik patlayıcı, el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere hazırlanmış 6 uzaktan komutalı anahtar sistemi, Glock marka tabancaya ait şarjör, havya, 10 metre lehim teli, 5 şarj kablosu, 3 akü, gıda, mutfak ve yaşam malzemeleri bulundu.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.
Yunan lobisi alarmda! Yunan basınında gündem Menendez'in halefi: Türkiye'ye açık çek verecek mi?
İsveç durmuyor! Skandallara bir yenisi eklendi: İsveç sokaklarında PKK eylemi...
Karabağ hazımsızlığı bunu da yaptırdı: Ermeni provokatörlerden Türk diplomatlara ahlaksız saldırı!
AKREP ve CENK tamam sıra DERİNGÖZ'de! Vermediler, daha iyisini Türk Savunma Sanayii yaptı!
Darbe destekçisi John Bolton'dan skandal sözler: 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim'
HDP'li vekilden PKK yandaşına koruma kalkanı: Polisten kaçırmaya çalıştı
CHP’nin anketçisi, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu
Pazarlıkta el yükseltti! Akşener'den flaş yerel seçim kararı
Mansur Yavaş'ın ihale tiyatrosu: Osman Gökçek belgeleriyle ortaya koydu... 3 şirkkette dikkat çeken soyisim detayı
Yine İsveç, yine skandal: Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin saldırıyı böyle hazırlamış! İsveç basını provokatörün sözlerini manşetten verdi
İyi Partili meclis üyesinin tarlasına hint keneviri operasyonu
AK Parti'den Stockholm'deki çirkin saldırıya sert tepki! İsveç makamları sorumludur
Dünya Elon Musk’ın Teknofest paylaşımını konuşuyor: ‘Sabırsızlıkla bekliyorum’
Bahçelievler'deki patlamada korkunç şüphe! 3 kişiye mezar olmuştu
Amasya'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
İspanya'da kritik temas! T: Gözler Türkiye'de olacak
Pendik'te sağanak yağış sonrası metroyu sel bastı
Dışişleri'nden sert tepki! İsveç'te Başkan Erdoğan'ı hedef alan provokasyon
Gençlik ve Spor Bakanlığı açıkladı! Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekiliyoruz
Türkiye düşmanı rüşvetçi Menendez koltuğu kaptırdı! Yerine gelen isim Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili ne söyledi?
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü! Teslim tarihi 3 aydan 3 saate düştü

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak: Valilik alternatif yolları duyurdu

İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak: Valilik alternatif yolları duyurdu

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

Bursa'da ilginç olay: Sokak sokak çöp topladı babasının evinde biriktirdi

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

'Kırmızı göz' kabusu büyüyor! Binlerce vaka var

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor

Bilim insanları tarih verdi! Tüm insanları öldürecek kitlesel yok oluş geliyor