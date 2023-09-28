Yine İETT yine kaza: E-5'te felaketin eşiğinden dönüldü

Kaza saat 06.30 sularında E-5 Karayolu Göztepe mevkiinde meydana geldi.İddiaya göre 34 DL 2361 plakalı İETT otobüsü durağa yanaşmakta olan 34 HO 2950 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan İETT otobüsü aynı yönde ilerlemekte olan 34 LAK 978 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.Kaza sonucu servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel hastaneye gitti. Kaza sonucu E-5 Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ile trafik akışı yeniden normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.