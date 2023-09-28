Mersin'de terör operasyonu: PKK/KCK propagandası yapan 9 zanlı tutuklandı

Mersin' de Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları öne sürülen 12 zanlı, özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 12 zanlıdan 9'u tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün şafak vakti düzenlenen operasyonda yakalanan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.Ç, M.S, İ.K, M.İ, N.K, F.G, Y.A, S.Ç. ve F.M. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.T, N.G. ile F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandasını yaptıkları öne sürülen 12 zanlı, özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.