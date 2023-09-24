  • USD: 27,10 - 27,15
  • EURO: 28,85 - 28,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

24 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji 24 Eylül 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Vatandaşlar hafta sonu için havanın nasıl olacağını merak ederek aratıyor. İşte bugün yurt genelinde etkili olması beklenen hava olayları. İl il hava durumu raporu şöyle...

Ekleme: 24.09.2023 - 11:07 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
24 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Sivas ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzeydoğusu ile Van çevreleri ile Malatya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık
Sezgin Tanrıkulu düğünden gelen müziği ezan sandı: Savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim
Karabağ'da yeni provokasyon: Evlerini toplu halde ateşe vererek bölgeden ayrılıyorlar
YSK Başkanı Ahmet Yener yerel seçim takvimi için tarih verdi!
İstanbul Yasası dönüşümü hızlandıracak! Düzenlemenin detayları belli oldu
Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı seçildi, değişimcileri hedef aldı: Yok öyle yağma
Hollanda'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Nevşin Mengü'den muhalefete sert eleştiri: Kısır mısır yemişler...
Bakan Fidan'dan New York'ta önemli açıklamalar
Cevdet Yılmaz'dan ekonomi mesajı: 1.3 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe ulaşacağız
İlber Ortaylı’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: CHP beni ilgilendirmiyor… Mecbur muyuz!
Beyoğlu'nda otobüs tramvaya çarptı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Bölgede dengeleri değiştirecek enerji hamlesi! Bakan Şimşek mesajı vermişti, güzel haber geldi
Savunma Sanayiinde gurur günü! 3 gemiyi aynı anda suya indiriyoruz! Örneği neredeyse yok...
CHP Siirt İl Kongresi'nde ortalık karıştı! Polis olaya müdahale etti: Gözaltılar var
Dünyadan tepki yağıyor: Madalya töreninde küçük çocuğa ırkçılık yürek burktu! Çaresiz bekleyiş kamerada…
Karabağ’da Ermeni güçlerinden skandal saldırı! Azerbaycan arşivlerini yakıp yok ediyorlar…
Tam bir CHP icraatı: Ulaşımda eziyet: Otobüsler trafikten men edildi
Tarım sayımı için ilk adım atıldı! Bakanlık TÜİK ile protokol imzaladı
Dünyaca ünlü astronotlar Türkiye'ye geliyor! Bakan Kacır detayları açıkladı: Milli Uzay Programı meyvelerini veriyor
Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na bombardıman: Bize pusu kurdu
24 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

24 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Kirli tezgah! İşte adım adım kargo tuzağının detayları

Kirli tezgah! İşte adım adım kargo tuzağının detayları

Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

Togg'dan dikkat çeken adım! Yeni model geliyor! Güncelleme de yolda...

'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler

'Işık hadisesi'ni izlemek için sabah namazında bir araya geldiler

Bir ilimizde daha ortaya çıktı: Dünyanın en tehlikeli örümceği!

Bir ilimizde daha ortaya çıktı: Dünyanın en tehlikeli örümceği!

Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor

Elon Musk, 120 bin TL maaşla Türkçe bilen personel arıyor