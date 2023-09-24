24 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 35°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Sivas ve Kayseri'nin doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 31°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 33°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 25°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 31°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kuzeydoğusu ile Van çevreleri ile Malatya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 22°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 37°CAz bulutlu ve açık