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Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor

Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink şirketi, bir süredir devam ettikleri girişim olan beyin çipi için onay aldıklarını duyurdu. Şirket, şu an için insan denekler aradığını ifade etti.

Ekleme: 21.09.2023 - 09:15 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor
SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk'ın beyin çipi girişimi Neuralink, ilk insan deneyi için hasta alımına başlamak üzere bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldığını duyurdu.

Neuralink'ten yapılan açıklamada, bağımsız bir inceleme kurulundan onay aldıktan sonra Neuralink'in felçli insanlar için beyin implantının klinik deneylerde test edilmesi için hastalar aradığı belirtildi.

İmplant, omurilik yaralanmaları nedeniyle felç geçiren hastalarda test edilecek. Neuralink, yaklaşık 6 yıl sürecek çalışmanın nerede yapılacağı ve kaç katılımcıyı içereceğini açıklamadı.

Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor

ABD'li iş insanı Elon Musk'un sahibi olduğu Neuralink firması, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Beyin implantının güvenli olduğu kanıtlansa bile uzmanlar, girişimin ticari kullanım için onay almasının 10 yıldan fazla sürebileceğini belirtiyor.

Neuralink firması, 2016'dan beri, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

Uzmanlar ise Neuralink'in beyin implantlarının, yaşanabilecek muhtemel teknik ve güvenlik endişeleri dikkate alınarak yapılacak ön çalışmaların daha dikkatli ve geniş kapsamlı yapılması konusunda uyarıda bulunuyor.

Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor
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Elon Musk beyin çipi onayını aldı! İnsan denekler arıyor

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