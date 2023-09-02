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Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Bakan Kacır TEKNOFEST'te açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının eğitim süreçlerine ilişkin bilgi vererek, "Şimdi geri sayım içerisindeyiz. Birkaç ay sonra kendilerini uluslararası uzay istasyonuna yolcu edeceğiz ve tarihimizde önemli bir ilke imza atacağız." dedi.

Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Bakan Kacır TEKNOFEST'te açıkladı
Ekleme: 2.09.2023 - 22:31 Güncelleme: 2.09.2023 - 22:32 / Editör: Ozge Selin
Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Bakan Kacır TEKNOFEST'te açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST için Ankara'ya gelen Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i teknoloji ve uzay meraklılarıyla bir araya getirdi.

TEKNOFEST'i 2018'de ilk kez düzenlerken sadece bir havacılık değil uzay festivali olmasını da kararlaştırdıklarını belirten Kacır, Türkiye'nin savunma ve havacılıkta olduğu gibi uzay alanında da büyük projelere imza atmayı hedeflediğini söyledi.

'TARİHİMİZDE ÖNEMLİ BİR İLKE İMZA ATACAĞIZ'

Kacır, 6 yıldır TEKNOFEST'lerde özellikle uzay çalışmalarını gündemin üst sıralarında tuttuklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

'İstanbul TEKNOFEST'te geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin ilk uzay yolcularını tanıştırmıştı. Sonrasında onlar Türkiye'de birtakım eğitimlere katıldılar. Özellikle uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirecekleri 13 bilimsel deneye ilişkin Türkiye'nin farklı üniversitelerinde araştırma merkezlerinde eğitim programlarına katıldılar. ABD'de gerçekleştirilen eğitim programlarını sürdürdüler. Şimdi geri sayım içerisindeyiz. Birkaç ay sonra kendilerini uluslararası uzay istasyonuna yolcu edeceğiz ve tarihimizde önemli bir ilke imza atacağız.'

'HEDEFİMİZ, EĞİTİMLERİMİZDEN MAKSİMUM FAYDAYI ELDE ETMEK'

Türkiye'nin ilk uzay yolcularından Alper Gezeravcı ise gençlerin artık hayallerinin sınırlarının olmadığını belirterek, 'Türkiye'nin 100. yılında icra edeceğimiz ilk uzay yolculuğumuz, aslında bir yere varış hikayesi değil, devletimizin iradesiyle, gelecek nesillerin tereddütsüz değerlerinin sınırını taşıyabileceği, gökyüzünün derinliklerine öteleyebileceği bir yolculuğun başlangıç noktasıdır.' diye konuştu.

Tuva Cihangir Atasever de ROKETSAN'da görev yaptığı süre boyunca TEKNOFEST Roket Yarışması'nın icra edilmesinde aktif görev aldığını anlattı.

Şu anda Türkiye'nin iki astronot adayından biri olmanın tarifi güç bir mutluluk ve onur olduğuna dikkati çeken Atasever, 'Buraya gelerek Milli Teknoloji Hamlesi'nin dip dalgasının bir parçası olduğunuz için minnetlerimi sunuyorum. Nisandan itibaren yoğun bir eğitim programının içerisindeyiz. İlk defa bizim milletimizden iki insan uzayda yürütülecek kapsamlı bilimsel görevin paydaşları olarak bu eğitimlere maruz kalıyor. Çok kıymetli bilgiler ediniyoruz. Hedefimiz, eğitimlerimizden maksimum faydayı elde etmek.' ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından uzay yolcuları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafları imzalayıp katılımcılara dağıttı.

Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Bakan Kacır TEKNOFEST'te açıkladı
Türk astronotlar ne zaman uzaya gidecek? Bakan Kacır TEKNOFEST'te açıkladı
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