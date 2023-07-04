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Akdenizli ihracatçılar 6 ayda 7,15 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi

Dün açıklanan ihracatın bölgelere göre dağılımına bakıldığında bölge ve birlikler nezdinde olumlu gelişmeler görülüyor.

Ekleme: 4.07.2023 - 14:37 Güncelleme: 4.07.2023 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Akdenizli ihracatçılar 6 ayda 7,15 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdi
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Onur Kılıçer, birliklerinin ocak-haziran döneminde 7,15 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirdiğini bildirdi.

AKİB'in hazirandaki dış satımı ise 1,2 milyar dolar oldu.

Kılıçer, 6 ayda en fazla ihracatı kimya, demir-çelik, hububat ve bakliyat sektörlerinden elde ettiklerini aktardı.

Irak birinci sırada
 AKİB'in ocak-haziranda en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde 637 milyon dolarla Irak birinci sırada yer aldı

Ülkeler ve ihracat rakamları
Kılıçer'in dış ticarete yaptıkları katkıyı anlattığı açıklamasındaki ülkeler ve ihracat rakamları şöyle:

Bu ülkeyi 514,5 milyon dolarla Rusya, 390,6 milyon dolarla Almanya takip etti. Yılın ilk yarısında ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkelerde Suudi Arabistan, Yunanistan ve Rusya pazarları öne çıktı. Bu dönemde Suudi Arabistan'a yüzde 92 artışla 119,3 milyon dolarlık, Yunanistan'a yüzde 74 artışla 114, 6 milyon dolarlık, Rusya'ya yüzde 36 artışla 514,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.


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