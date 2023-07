Bursa'da vicdanları sızlatan görüntü: 16 köpeği çiftliğe kapatıp ölüme terk ettiler

Bursa’da terk edilmiş bir çiftlikte, 16 köpek bulundu. İhbar üzerine bulundukları yerden kurtarılan, aralarında yavruların da olduğu cins köpekler, Her Eve Bir Pati Derneği'ne (HEPAD) gönderildi. Tedaviye alınan köpeklerden 3’ünün uyuz olduğu belirlendi.

Bursa'da ‘terrier', ‘yorkshire terrier' ve ‘spitz' cinsi 16 köpek, bir üretim çiftliğinde terk edilmiş bulundu.Aralarında yavruların da olduğu köpekler, bulundukları yerden HEPAD tarafından kurtarılarak tedaviye alındı.Köpeklere, çiftliği alan kişinin ihbarı üzerine ulaştıklarını söyleyen ve 3 yavru köpeğin sağlık durumlarının ciddi olduğunu belirten HEPAD kurucusu Emre Demir, “Bunlar daha önceden kapanan bir üretim çiftliğinde bırakılması sebebiyle, bakımsızken daha da bakımsız hale geliyor. Ve daha sonradan orada fark eden kişi bize haber veriyor. Ve sonrasında biz alıyoruz. Hiçbirinde çip yok. Ama zamanında üretilmişler, kullanılmışlar. Baktığınızda zaten o 3 tane olan en zavallılarıydı. Gün yüzü bile görmedikleri, ilk halindeki o tırnakların uzunluğundan çok net belli oluyordu. Ama tabii ki her şeyden önce dokunduğumuzda kendilerini saklamaları, ürkmeleri, korkmaları, ne kadar aslında üzüntülü bir hayat ifade ettiğini anlatabiliyor. Bunlar üretiliyor. Üretim sonrasında, üretici orayı kapatıyor, gidiyor ve bunlar bir süre, uzun bir süre orada bakımsız halde duruyorlar. Daha sonra oraya gelen, orayı alan kişi de bunların sağlıksız olduğunu, alınmasını rica ediyor. Zaten baktığımızda herhangi bir sahibi, ailesi görünmüyor. Çünkü hiçbirinde çip yok. Belki de unutuldu. Belki de bilerek ölüme terk edildi. Yani bunu demek istemiyoruz. Çünkü derken de gerçekten dilim varmıyor böyle demeye ama maalesef öyle görünüyor. Zaten başını saklamalarından, geriye kaçmalarından anlayabiliyorsunuz” diye konuştu.Gelen talepler oldukça köpek ticaretinin süreceğine ve birçok hayvanın bu nedenle zor şartlar altında yaşamaya devam edeceğine dikkat çeken Demir, “Bizler sürekli söylüyoruz, bu kirli ticarete ortak olmamalı bu hayvanlar, satılmamalılar. Çünkü bunlar normal doğal seleksiyonda doğan, büyüyen hayvanlar değil. İnsanların keyfi istekleri doğrultusunda üretilen hayvanlar. Geri planda nasıl üretildikleri konusunda birçok kimsenin bilgisi yok ama dar alanlarda çiftleştirilerek, çok hoş olmayan şartlarda üretiliyor” ifadelerini kullandı.Köpeklerden 3'ünün uyuz olduğunu ve diğerlerinden daha bakımsız olduğunu söyleyen Demir, “16 tane dostumuz ulaştı. Yarısından fazlasının genel durumu iyi değildi. Diğerleri de karantina altında. İlk müdahaleleri onların da yapıldı. Ama bunların durumu ağır olduğu için tabii ki ilk öncelikle bunlar tedaviye alındı. Diğerleri de aynı şekilde sağlık kontrollerinden geçti” dedi.Köpeklerin tedavileri tamamlandıktan sonra, yasal prosedürler doğrultusunda sahiplendirileceğini söyleyen Emre Demir, hayvan sahiplenmek isteyenlere de uyarılarda bulunarak şöyle konuştu:“Bunlar tabii ki bizim gördüklerimiz, görmediğimiz çok ama çok fazlası olduğunu biliyoruz. Bu anlamda daha fazla denetimin olması gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki yapılıyor, tabii ki kontrol ediliyor ama özellikle merdiven altı ya da evlerde üretimler maalesef oluyor. Biz bunları biliyoruz. İnsanlar internet sayfalarından paylaşıp, bunların satışını gerçekleştirebiliyor. Hayvan sevmek çok farklı bir şey, hayvana bakmak çok farklı bir şey. Eminim herkes hayvan seviyordur ama herkes hayvan bakamaz. Maddi ve manevi yükümlülükleri çok fazla. O yüzden bir dost edinmek istiyorsak, önce bu kriterleri kendimizde değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim en büyük tavsiyemiz önce geçici yuva olun, bir deneyin, misafir edin. Ondan sonra bakabileceğinize inanıyorsanız, ömür boyu bir dost edinin. Herkes bu anlamda ilçe belediye barınaklarına, oradaki derneklere, gönüllülere ulaşabilir. Çünkü yüzlerce, binlerce, belki milyonlarca dostumuz ülkemizde yuva arıyor.”Terk edilmiş halde bulunan köpeklerin tedavi süreci hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Melike Çelebi ise şunları söyledi:“Çok kötü durumdalar. Bir tanesi çok ciddi derecede uyuz. Öbürlerinin tüy ve deri sağlığı tamamen bozulmuş. 5 yavrumuzda ise inanılmaz bir pire enfastasyonu vardı. Her yerleri simsiyahtı. Hemen iç-dışlarını yaptık taradık. Var olanları biraz döktüler, rahatladılar. Bundan sonraki süreçlerde tek tek kontrollerini yapmaya devam edeceğiz. İlk geldiklerinde sadece acil müdahale yaptık. Minimum 14 gün karantina süreci devam edecek. Ama uyuzlu hastalarımız için bu süre uzayabilir. Asıl ciddi durumda olanlar o 3 yavrumuz. Büyük ihtimalle leishmania olabilirler. Emin değiliz, test yapacağız. Bu hastalık bir kan paraziti. Kötü bakım koşullarında olan hayvanlarda, o mu değil mi bakacağız. Doğru zamanda doğru tedavi yapılmazsa maalesef her hastalık ölümcül olabiliyor.”