İstanbul Polisi’nden Varan 3… Bir firariyi daha yakaladılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; peş peşe yakalanan ABD Pasaportlu Abdullah U. ve Rusya Pasaportlu Ali O.'nun ardından bir FETÖ firarisini daha gözaltına aldı.İddialara göre; İzmir Üçüncü Sulh Ceza Hakimliği'nin dosyası kapsamında 'FETÖ Üyeliği' suçundan ötürü hakkında yakalama kararı bulunan Melih K., uçakla Bulgaristan'dan gelerek İstanbul Havalimanı'na giriş yaptı ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Melih K. ifade işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.