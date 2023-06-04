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Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden yağış uyarısı var mı? İşte il il yurtta hava durumu…

Bugün (4 Haziran Pazar) hava nasıl olacak? Meteorolojiden yeni uyarılar var mı? Yağışlar devam edecek mi? Sel ve su baskını uyarıları var mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il yurtta hava durumu...

Ekleme: 4.06.2023 - 10:24 Güncelleme: 4.06.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden yağış uyarısı var mı? İşte il il yurtta hava durumu…
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Giresun ve Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batısı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor) 19

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; öğle saatlerinde sonra iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33

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