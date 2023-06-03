CHP'den flaş 'Kurultay' kararı! Seçim hezimeti sonrası süreç başlatıldı...

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bugün saat 10.00'da toplandı. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık etti. Seçim yenilgisi, MYK'daki istifalar ve kurultay süreci ele alındı. 5 saat süren toplantıdan, Kurultay sürecini başlatma kararı çıktı.CHP PM, bugün gerçekleştirdiği toplantıda seçim yenilgisinin ardından Kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yola devam edeceğini açıklamasının ardından Kurultayda bir rakip çıkıp çıkmayacağı merak konusu.CHP'de seçim hezimeti sonrası yapılanma sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmazken, tüm yönetimini yeniliyor. Bu doğrultuda perşembe günü gerçekleştirilen CHP MYK'da tüm MYK üyeleri istifa etti. Kılıçdaroğlu, MYK'yı yeniden kuracak.6'lı koalisyonu kurup kendisini aday gösteren ve daha sonra da HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı yarışında Recep Tayyip Erdoğan'a 2 turda da yenilmişti. Kılıçdaroğlu, yenilgi sonrası yaptığı ilk açıklamada, 'Mücadeleye devam edeceğim' ifadelerini kullanarak Genel Başkan olarak kalacağının mesajını vermişti.