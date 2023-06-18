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Türkiye’den NATO’ya Kıbrıs şerhi

NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na, Türkiye’nin Bölgesel Savunma Planı’na itirazı damga vurdu. Türkiye, Kıbrıs’ın konumuyla ilgili kullanılan bazı ifadeler nedeniyle karara karşı çıktı.

Türkiye’den NATO’ya Kıbrıs şerhi
Ekleme: 18.06.2023 - 10:08 Güncelleme: 18.06.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’den NATO’ya Kıbrıs şerhi
NATO'nun Vilnius'ta 11-12 Temmuz günlerinde yapılacak zirvesine hazırlanmak için toplanan Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'nin yaptığı itiraz damgasını vurdu.

KARAR ONAYLANMADI
Türkiye, NATO'nun Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana hazırladığı en kapsamlı Bölgesel Savunma Planı'na da itiraz etti. Vocie of America'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Türkiye'nin itiraz gerekçesinin 'Kıbrıs ile ilgili ifadeler' olduğu belirtildi.

Bölgesel savunma planları, Vilnius Zirvesi'nde liderlerin masasına gelecek en önemli konu başlıklarından birisi olacak.

Ancak diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye bu bölgesel planlarda 'Kıbrıs'a ilişkin coğrafi konumlarla ilgili kullanılan bazı ifadelere' karşı çıktı.

Türkiye'nin de içinde olduğu bazı ülkeler tarafından dile getirilen çekinceler nedeniyle, bölgesel planlar, Savunma Bakanları Toplantısı'nda resmen onaylanmadı. Karar, liderler zirvesinde alınacak.

Toplantıda Türkiye'yi, yeni göreve gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti. Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Savunma Bakanı Llyod Austin'in yanı sıra Fransız, İngiliz ve Yunan mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler düzenledi.

İSVEÇ'E MESAJ
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türk gazetecilerle bir araya geldi.

Güler, NATO Karargâhındaki görüşmelerine ilişkin, 'İkili görüşmelerimizde, NATO'nun 'Açık Kapı Politikası'nı desteklediğimizi ve İsveç'in de Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi Nato üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan etti' dedi.

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