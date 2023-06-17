İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilikten kritik uyarı: Saat verildi...

Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Marmara Bölgesi için sağanak uyarıları peş peşe geldi. İstanbul Valiliği de meteorolojinin verilerini hatırlatarak "Sağanak yağışa dikkat! İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor" sözleri ile vatandaşları uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarılar gelirken 'Ülke genelinde hava durumu ne olacak?' sorusu da merak konusu oldu. Kuvvetli sağanak hangi bölgelerde bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul için uyardı. Peki Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden sonra Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği vurgulandı.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.Diğer yandan İstanbul Valiliği de sağanak yağışa karşı sosyal medya paylaşımı yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:Sağanak yağışa dikkat! Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra, Cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.