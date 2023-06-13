Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulayanlara ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı yaptığı Fahiş Fiyat uygulaması neticesinde 335 bin 154 adet fiyat etiketini inceleyip 11 bin 301 adet aykırılığı tespit edip 11 milyon 244 bin 727lira idari para cezası uyguladığını açıkladı.Perakende ticarette tüketicilerimizin yazılı ya da elektronik sözleşme akdedilmeksizin yüz yüze yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilerek kendileri için en avantajlı mal veya hizmeti satın almalarına imkan veren fiyat etiketine ilişkin tüketici mevzuatında yapılan özel düzenlemeler ile tüketicilerimizin korunması amacının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.Bu amaçları söz konusu mevzuat düzenlemelerinde özetle;Perakende satışa arz edilen malların, ambalajlarının, kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yazılı, dijital veya elektronik etiket bulunması veya aynı bilgileri içeren listelerin uygun yerlere asılması,Malın satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olması durumunda tüketici lehine olan fiyatın uygulanması zorunlu olduğu,İndirimli satışlar başta olmak üzere fiyat etiketinin gerçeğe uygun olması ve yanıltıcı aldatıcı bilgiler içermemesi gerektiği hususları yer almaktadır.Bu kapsamda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2022 yılında 63.003 adet firma nezdinde 1.216.164 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 23.536 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11.918.561 -TL idari para cezası, 2023 yılının ilk 5 ayında ise 17.278 adet firma nezdinde 335.154 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 11.301 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11.244.727 -TL idari para cezası uygulanmıştır.Diğer taraftan, son dönemlerde basına yansıyan bazı haberlerde kur ve fiyat artışı sebebiyle ürün etiketlerinin mevzuata uygun şekilde güncellenmemesi sonucunda fiyat etiketleri ile kasa fiyatları arasında farklılıklar oluştuğu ve bu durumun önemli ölçüde tüketici mağduriyetine neden olduğu dile getirildiğinden fiyat etiketlerinin güncel ve gerçeği yansıtan fiyatları belirtir şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir.Bu doğrultuda 10.06.2023 tarihli sosyal medya paylaşımında yer alan ve malin kasa fiyatının etiket fiyatının iki katı farklı çıktığına dair tüketici mağduriyetine binaen Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlüklerine; başta ithal elektronik ürünler olmak üzere zincir teknoloji mağazalarında satışa sunulan ürünlerin satış fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına ilişkin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yaygın ve yoğun denetimlerin yapılması talimatı verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.