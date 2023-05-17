CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%49,45
MUHARREM İNCE
%0,41
KEMAL KILIÇDAROĞLU
%44,86
SİNAN OĞAN
%5,27
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
26.014.774
%49,45
|MUHARREM İNCE
217.783
%0,41
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
23.601.196
%44,86
|SİNAN OĞAN
2.772.174
%5,27
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ SONUÇLARI - detaylar
|AK PARTİ 18.830.292
%36,15
|270
|CHP 13.579.309
%26,07
|169
|MHP 5.327.385
%10,23
|51
|İYİ PARTİ 5.210.626
%10
|44
|YEŞİL SOL 4.531.728
%8,7
|61
|Y.REFAH 1.488.868
%2,86
|5
|ZAFER 1.169.133
%2,24
|0
|TİP 771.460
%1,48
|0
|BBP 505.638
%0,97
|0
|MEMLEKET 484.563
%0,93
|0
|AP 48.719
%0,09
|0
|BAĞIMSIZ 0
%0
|0
|CUMHUR İTTİFAKI 26.152.183
%50,2
|326
|MİLLET İTTİFAKI 18.789.935
%36,07
|213
|ATA İTTİFAKI 1.217.852
%2,34
|0
|EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI 5.303.188
%10,18
|61
|İTTİFAK HARİCİ 484.563
%0,93
|0
Süleyman Soylu: Yenilen pehlivan güreşe doymaz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim sonuçları hakkında millete yalan söyleyen muhalefetin özür dilemesi gerektiğini vurguladı.
14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Süleyman Soylu, partisinin Sultangazi İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.
İstanbul 2. Bölge'de yer alan Sultangazi'nin de diğer ilçeler gibi seçim döneminde büyük bir performans sergilediğini belirten Soylu, 14 Mayıs seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birinci çıktığını söyledi, tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.
'Çok çalışacağız'
Şimdiki görevin, elde edilen bu kazanımı 28 Mayıs'taki seçimde daha iyi yerlere taşımak olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi:
Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır bu ülke için emek veriyor. Sadakatle çalışıyor. Bugünü saymazsak 11 gün kaldı. Onun 21 yılına karşılık biz 11 gün uyumayacağız. Çok çalışacağız. Koşacağız ve herkese gideceğiz.
Süleyman Soylu: Yenilen pehlivan güreşe doymaz
Bakan Soylu, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde 2,5 milyon fazla oy aldıklarını, ancak ellerinde tutanak olmasına rağmen Millet İttifakı'nın bu durumu kabullenmediğini söyledi.
'Çamura yatıyorlar'
Soylu, şu ifadeleri kullandı:
Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Bazen belediye başkanlarını çamura yatırıyorlar, bazen anlı şanlı profesör, başbakanlık yapmışları çamura yatırıyorlar. Ya hesap mı bilmiyorsunuz, kitap mı bilmiyorsunuz, ders mi bilmiyorsunuz? Hele iki tane belediye başkanına hiç yakışmadı. Milletten çıkıp özür dilemeleri lazım. 'Biz sizi yanılttık.' demeleri lazım.
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