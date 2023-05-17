Süleyman Soylu: Yenilen pehlivan güreşe doymaz

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Süleyman Soylu, partisinin Sultangazi İlçe Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulundu.İstanbul 2. Bölge'de yer alan Sultangazi'nin de diğer ilçeler gibi seçim döneminde büyük bir performans sergilediğini belirten Soylu, 14 Mayıs seçimlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın birinci çıktığını söyledi, tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.Şimdiki görevin, elde edilen bu kazanımı 28 Mayıs'taki seçimde daha iyi yerlere taşımak olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi:Sayın Cumhurbaşkanımız 21 yıldır bu ülke için emek veriyor. Sadakatle çalışıyor. Bugünü saymazsak 11 gün kaldı. Onun 21 yılına karşılık biz 11 gün uyumayacağız. Çok çalışacağız. Koşacağız ve herkese gideceğiz.Süleyman Soylu: Yenilen pehlivan güreşe doymazBakan Soylu, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde 2,5 milyon fazla oy aldıklarını, ancak ellerinde tutanak olmasına rağmen Millet İttifakı'nın bu durumu kabullenmediğini söyledi.Soylu, şu ifadeleri kullandı:Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Bazen belediye başkanlarını çamura yatırıyorlar, bazen anlı şanlı profesör, başbakanlık yapmışları çamura yatırıyorlar. Ya hesap mı bilmiyorsunuz, kitap mı bilmiyorsunuz, ders mi bilmiyorsunuz? Hele iki tane belediye başkanına hiç yakışmadı. Milletten çıkıp özür dilemeleri lazım. 'Biz sizi yanılttık.' demeleri lazım.