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Deprem bölgesinde konut satışları yeniden başladı: Kayseri ilk sırada

Afet bölgelerindeki inşaat faaliyetleri hız kazandı, konut satışları da yeniden başladı. TÜİK’in verilerine göre geçen ay Türkiye genelinde yapılan konut satışlarının yüzde 8,80’i afet bölgelerinde gerçekleşti. Bu illerin başında Kayseri gelirken, bu ili Gaziantep ve Şanlıurfa takip etti.

Ekleme: 10.05.2023 - 14:23 Güncelleme: 10.05.2023 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgesinde konut satışları yeniden başladı: Kayseri ilk sıradaAsrın felaketinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçti...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde binlerce bina yıkıldı.

Yine binlerce insan da o binaların enkazlarında can verdi.

Devlet şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için çaba gösterirken, bir yandan da sağlam evlerde oturmak isteyenler konut alımına başladı.

Konut satışlarının yüzde 8,80’i afet bölgelerinden...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre geçtiğimiz ay Türkiye genelinde yapılan konut satışlarının yüzde 8,80’i afet bölgelerinde gerçekleşti.

Depremden etkilenen bölgelerde konut satışlarının en çok yapıldığı şehirlerin başında 2 bin 79 ile Kayseri gelirken, sıralamayı Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana takip etti.

Kayseri’nin konumu itibarıyla depremden ciddi ölçüde etkilendiğini, sonrasında da birçok artçı depremin meydana geldiğini söyleyen inşaat firması genel müdürü Vedat Şimşek, bölgedeki konut alıcılarının tercihlerinin depremden sonra değiştiğini belirtti.

Şimşek, şöyle konuştu:

"Müstakil evlere talebin yükseldiğini görüyoruz"
Kayseri’deki vatandaşlarımız artık deprem riskinin en az olduğu bölgelere taşınıyor. Süreç boyunca yüksek katlı binalara rağbetin azaldığını, bunun yerine ise müstakil evlere talebin yükseldiğini görüyoruz. Elbette bu eğilim Türkiye’nin diğer illerinde de var. Ancak İstanbul, İzmir gibi kalabalık şehirlerde bu seçenek pek mümkün olmadığı için talep az katlı binalarda yoğunlaşıyor. Dolayısıyla gelecek dönemde inşa edilecek yapılarda deprem yönetmeliklerine yalnızca Kayseri’de değil, ülkemizin tüm şehirlerinde uyulması gerekiyor. Vatandaşlarımızın can güvenliğini böyle sağlayabiliriz.

Bir yapının inşasında dikkat edilmesi gereken hususlar
Vedat Şimşek, bir yapının inşasında dikkat edilmesi gereken hususları paylaşarak, şöyle devam etti:

Bir yapının inşasında öncelikle ilgili belediyeden alınan imar durumuna göre proje için alanında uzman teknik bir ekiple anlaşıp proje hazırlatılmalıdır. Projeler, şartnameler ve yönetmelikler dikkate alınarak doğru yapılmış zemin etüt raporu ile uyumlu tasarlanmalıdır. Mühendislikte çok fazla alternatif çözüm üretilebilir. Yeter ki siz yapacağınız yapıyı fizibilite çalışması neticesinde ekonomik açıdan yapılabilirliğine karar verin.

"Fayın geçtiği yerde inşaata izin vermeyin"
Fay hattının doğrudan geçtiği bölgelerde yapı inşasına izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Vedat Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

İnşaat süreci başlamadan önce yapılan testlerde zeminin sınıfı, yapısı, su seviyesi ile projede seçilmiş olan beton sınıfının tespiti ve zeminin taşıma kapasitesi gibi değerler belirlenmelidir. Öyle ki bu parametrelerden birinin eksik olması bile kabul edilebilen bir durum değildir. Dikkat edilmesi gereken husus ilim ve fennin ışığında yönetmelikler ve şartnamelere uygun doğru yapılmış zemin etüt raporu ile uyumlu yapılar tasarlamaktır. Ancak tüm bunları ölçmek ve doğru adımlar atmak deneyimli bir teknik ekiple mümkün.
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