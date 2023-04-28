Ankara büyük mitinge hazır! AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan duyurdu!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan açıklamalarda bulundu. Özcan, “Ankaralı vatandaşlarımız FETÖ, PKK ve onlardan medet umanlara müsaade etmez.''dedi.Pazar günü yapılacak Büyük Ankara Mitingi hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Özcan, ‘'Sevdası Türkiye olanları Başkent Millet Bahçesi'ne bekliyoruz” dedi.ANKARA- AK Parti'nin 30 Nisan'da gerçekleştireceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı Büyük Ankara Mitingi için tüm hazırlıklar tamamlandı.AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 30 Nisan saat 15.00'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan Büyük Ankara Mitingi öncesi bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, miting hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, sevdası Türkiye sevdası olan herkesi mitinge davet etti.“ANGARALI REİSİNİ BİR BAŞKA SEVER”Büyük Ankara Mitingi için hazırlıklarımız yüzde 90'ının tamamlandığını söyleyen Özcan, “Büyük Ankara Mitingimizde coşku da büyük olacak, katılımda büyük olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Biz de hemşerilerimiz ile bu heyecanı ve coşkuyu yaşamak için büyük bir özlem ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Ankara Mitingleri daima ses getirmiş, görülmemiş bir sevgi seline sahne olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönlünde başkentimizin müstesna bir yeri vardır. Kendisi de zaman zaman bunu dile getirir. Ankaralıların iradesini, sevgisini, gücünü gösterecek bu miting yine hafızalarda derin bir iz bırakacak. Tabiri caizse Angaralı reisini bir başka sever.” dedi.“ANKARALILAR FETÖ, PKK VE ONLARDAN MEDET UMANLARA MÜSAADE ETMEZ”Özcan, “Türkiye yüzyılının startının verildiği ve özellikle, savunma, enerji alanlarında büyük projelerin hayata geçirildiği ve bu projelerinde başkenti olan Ankara'da böyle bir dönemde bu yürüyüşün sekteye uğramaması ellerini ovuşturan, yeniden harekete geçen FETÖ, PKK benzeri yapılara ve terör gruplarından medet umanlara fırsat verilmemesi için 14 Mayıs seçimleri ayrı bir önem taşımaktadır. 15 Temmuz'da şanlı direniş sergileyen hemşerilerimiz ve gazi Ankara'mız için vatan, bayrak, ezan deyince akan sular durur. Bu yüzden 14 Mayıs seçimleri ayrı bir önem taşımaktadır. Bunun bilincinde olan Ankaralı hemşerilerimiz bu uğurda asla taviz vermez, verilmesine de müsaade etmez.” şeklinde konuştu.“MİLLETİMİZİN TERCİHİ YİNE AK PARTİ OLACAKTIR”Ankara'ya her alanda destek olunduğunu vurgulayan Özcan, “Başkentimizi sağlık, ulaşım, eğitim, çevre konularında büyük hizmetlerle buluşturan AK Parti iktidarı da bize olan teveccühün daima canlı ve diri olmasının sebebidir. Vatan ve millet aşkı ile yatırım ve hizmet aşkı bir araya gelince elbette milletimiz tercihini yine AK Parti'den yana kullanacaktır. Bunda en ufak bir tereddüdümüz yok. Sahada olan ilgi ve teveccühe hep beraber şahit oluyoruz. İnanıyorum ki Ankaralı hemşerilerimiz 14 Mayıs'ta yeni bir milli irade destanı yazacağız. Pazar günü yapılacak olan mitingimizde de tüm arkadaşlarımızı, gönüldaşlarımızı, sevdası Türkiye olanları Başkent Millet Bahçesi'ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.