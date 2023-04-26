Van sınırında uyuşturucu ele geçirildi

Türkiye'nin uyuşturucu ticareti ile mücadelesi devam ediyor...Bu kapsamda Van'da yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapıldı.Çok sayıda uyuşturucu ele geçirildiMSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok! Van hudut hattında, Jandarma ile müşterek yapılan arama-tarama faaliyetinde 5.525 gr toz esrar, 4.185 gr skunk ve 1.086 gr afyon sakızı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi" ifadelerine yer verildi.