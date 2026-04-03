Rant Alanlarını Üzerine Geçirdiler! Mustafa Bozbey Ve Ailesi...

Mustafa Bozbey ve 56 şüpheli, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alındı. Bursa'daki 16 milyar liralık işlem hacmine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettiş raporuna göre, şikâyetçi müteahhit E.A., Bozbey'in yetkisiz ve emsal artışıyla usulsüz inşa edilen, ardından paravan şirkete devredilen 10 adresi işaret etti.Uzman ekip; Konak, Alaaddinbey, 29 Ekim ve 23 Nisan mahallelerinde mevzuata aykırı kat artışları yapıldığını, konut yapılması yasak alanların projelere dahil edildiğini tespit etti.Ruhsat ve kullanım izinlerinin, dönemin Koordinatör Başkan Yardımcısı Turgay Erdem tarafından tek imzayla onaylandığı, denetim mekanizmalarının devre dışı bırakıldığı raporlandı. Mal varlığı incelemesinde Bozbey'e ait 1 gayrimenkul ve 42 milyon TL transfer, eşi Seden Bozbey'e ait 5 gayrimenkul, 1 araç ve 285 milyon TL transfer, kızına ait 240 milyon TL hesap hareketi belirlendi. Aile ve yakınlarına ait toplam 37 bin işlem hacmi 1 milyar 600 milyonu aştı.Toplamda 213 taşınmaz, 35 araç ve yaklaşık 16 milyar TL işlem hacmi tespit edildi; 7 şirket TMSF kontrolüne geçti. Tapu kayıtlarına göre taşınmazların önemli kısmı Seres Gayrimenkul'e devredildi.Ergünkent İnşaat projeleri karşılığında zorunlu daire devri iddiaları yer aldı. Ayrıca Ata Park kafeteryası ihalesiz kiralanarak 13 ay 20 gün bedelsiz kullanım nedeniyle kamu zararı oluştu.Bursa'daki soruşturma sürerken, Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey Gürer'in 'Annemle babamın evliliğini bitiren sebep... Allah büyük' paylaşımının arka planı netleşti.Seden Baştimur'un (35), Antalya'da yaşarken Konyaaltı Belediyesi'nde görevli eşi Y.Ö. aracılığıyla Muhittin Böcek'ten destek aldığı, ardından Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey'in isteğiyle Bursa'da özel kalemde istisnai kadroyla işe alındığı belirtildi.Bozbey (52) ile Baştimur'un yakınlaşması sonrası iki taraf eşlerinden boşandı ve 2014 yılında evlendi.