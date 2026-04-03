CHP'li Belediyelerde Sevgili Kontenjanı! Bozbey'in Kızı İsyan Etmişti...

Uşak'ta görevden alınan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisini bir başka CHP'li İzmir Bornova Belediyesi'nde işe yerleştirmesi gibi bir durumun, Mustafa Bozbey ve Muhittin Böcek arasında da geçtiği ortaya çıktı.Konyaaltı Belediye'sinde bir dönem güvenlik sorumlusu olan Y.Ö.'nün, eşi Seden Baştimur'un (35) memur olması için dönemin Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten yardım istediği öğrenildi. Konyaaltı'nda kadro bulamayan Böcek, memuriyet için yakın dostu olan dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i (52) arayarak ricacı oldu.Mustafa Bozbey rica üzerine Seden Baştimur'u özel kalem müdürlüğü üzerinden istisnai kadroyla işe başlattı. Ancak bu işe alım, ilerleyen süreçte bir aile krizine ve boşanmalara kapı araladı. Bursa'da çalışmaya başlayan 35 yaşındaki Baştimur ile 52 yaşındaki Başkan Bozbey arasında başlayan yakınlaşma, her iki ismin de eşlerinden boşanmasıyla sonuçlandı. Aralarında 17 yaş fark olan ikili, 2014 yılında nikah masasına oturdu.Bu evliliğe en sert tepki ise Başkan Bozbey'in ilk eşinden olan kızı Side Bozbey Gürer'den gelmişti.Babasıyla birlikte gözaltına alınan isimler arasında yer alan Side Bozbey, 12 yıl önce düğün fotoğraflarını paylaşarak; 'Annemle babamın evliliğini bitiren sebep... Allah Büyük...' ifadeleriyle yaşananlara isyan etmişti.Aradan geçen yılların ardından Seden Baştimur Bozbey'in eski eşi Y.Ö., ayrılık sonrası Antalya'da kaldı. Y.Ö., halen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Zabıta Daire Başkan Vekilliği görevini yürütüyor. Seden Bozbey ise NİLVAK Bursa Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı'nda Vakıf Müdürlüğünü yürütüyor.