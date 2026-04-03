Telegram'da 'Tetikçilik, İnfaz' İlanları! Fiyat Bile Verdiler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu, Telegram üzerinden 'tetik işleriniz yapılır', 'infaz', 'bel altı - bel üstü yaralama', 'haraç kesme' ve 'mekan kurşunlama' şeklinde ilanlar veren şüphelilere yönelik operasyonun düğmesine bastı. Operasyon kapsamında 14'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere hakkında gözaltı kararı verilen 52 şüpheliden 46'sı yakalandı.Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Telegram isimli sosyal medya uygulamasındaki hesaplarında suç içerikli (yeni nesil suç örgütlerinin eylemleriyle benzer şekilde “tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür' şeklinde) paylaşımlar yapan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;*İstanbul ilinde 8'i suça sürüklenen çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere, 23 şüpheli,*İstanbul dışındaki illerde 6'sı suça sürüklenen çocuk, 15'i yetişkin olmak üzere, 21 şüpheli; toplam 44 kişi hakkında;Kamu düzeni ve huzurunu bozmayı amaçlayan, suç teşkil eden faaliyetler nedeniyle, 03.04.2026 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatları verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.