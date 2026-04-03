Köylü Her Yerde Onu Arıyor! Tadı Et Gibi Ama Toprakta Yetişiyor

Yağışların ardından dağlarda bolca çıkan kuzugöbeği mantarı, hem ekonomik değeri hem de eşsiz aromasıyla vatandaşın yüzünü güldürüyor.Manisa'da Sarıgöl ve çevresindeki dağlık alanlarda doğal olarak yetişen kuzugöbeği mantarı, yöre halkı tarafından toplanarak hem evlerde tüketiliyor hem de pazarlarda satışa sunuluyor.Kendine has aroması ve et lezzetini andıran tadıyla dikkat çeken mantar, özellikle ilkbahar aylarında yoğun ilgi görüyor.Evlerde farklı tariflerle hazırlanan kuzugöbeği, pirinçle yapılan yemeklerin yanı sıra yumurta ile pişirilerek de sofralara geliyor.Sarıgöllü ev kadını Hülya Akkaya, kuzugöbeğinin mevsiminin geldiğini belirterek, 'Bu mantarın zamanı şu an. Diğer mantarlardan çok farklı bir lezzeti var. Ciğer tadında oluyor. Genelde pilavlı yapıyoruz, yumurta ile de çok güzel oluyor. Fakir fukaranın eti demek yanlış olmaz' dedi.Bölge halkı için hem önemli bir geçim kaynağı hem de vazgeçilmez bir lezzet olan kuzugöbeği mantarının önümüzdeki günlerde pazarlarda daha da yaygınlaşması bekleniyor.