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İstanbul'da bayram öncesi 'huzur uygulaması' yapıldı

İstanbul'da polislerce kentin birçok noktasında Ramazan bayram öncesinde "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi. Araçlar ve insanlar sıkı denetimden geçirildi.

Ekleme: 20.04.2023 - 20:21 Güncelleme: 20.04.2023 - 20:29 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bayram öncesi 'huzur uygulaması' yapıldıİstanbul'da Ramazan bayramı öncesinde İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirilen kontrol noktalarında durdurulan araçlar da polislerce arandı. Helikopter destekli denetimlerde narkotik köpekleri de kullanıldı. Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de botla denizde uygulama yaptı. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem yapıldı. Sivil trafik polisleri, TEM otoyolu Ankara istikameti Dudullu kavşağında dron destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde, dronla emniyet şeridi ihlali yaptığı ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.

İstanbul'da bayram öncesi 'huzur uygulaması' yapıldı

BAYRAM ÖNCESİNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER OTOGARDA TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

İstanbul'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda sürücü ve yolculara yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı.

İstanbul'da bayram öncesi 'huzur uygulaması' yapıldı

'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yapılan denetimlerde sürücülerin emniyet kemerinin takılı olup olmadığı ve diğer kurallara uyup uymadıkları kontrol edildi. Araç ve sürücülerin gerekli evrak kontrollerinin de yapıldığı denetimlerde, sürüş güvenliği hakkında bilgi verildi. Denetimde otobüslerdeki yolculara emniyet kemeri kullanımı hakkında broşür de dağıtıldı. Kontrol noktasına konulan emniyet kemeri simülasyon aracı ile vatandaşlara kaza anında emniyet kemerinin önemi anlatıldı.Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanarak otobüs firmalarına dağıtılan ve emniyet kemerinin önemini anlatan animasyon filmi, otobüslerin koltuk arkası ekranlarında yolculara izletiliyor.

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