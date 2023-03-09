Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin geride bıraktığı acı yüreğimizi yaktı.10 ili de etkisi altına alan büyük depremlerde binlerce canımızı toprağa verdik.Türkiye'nin bir gerçeği olan depremlere karşı duyarlılığın artırılması gereği, bir kez daha ortaya çıkmış oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Sarsıntı, Bursa'nın Karacabey ilçesine 14,41 kilometre mesafede ve yerin 7 deniz yüzeyinin 7 kilometre altında kaydedildi.Sarsıntı Bursa'nın bazı ilçelerinde hissedildi.Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.