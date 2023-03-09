Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa'da hissedildi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin geride bıraktığı acı yüreğimizi yaktı.
10 ili de etkisi altına alan büyük depremlerde binlerce canımızı toprağa verdik.
Türkiye'nin bir gerçeği olan depremlere karşı duyarlılığın artırılması gereği, bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Marmara açıkları sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, Bursa'nın Karacabey ilçesine 14,41 kilometre mesafede ve yerin 7 deniz yüzeyinin 7 kilometre altında kaydedildi.
Birçok yerde hissedildi
Sarsıntı Bursa'nın bazı ilçelerinde hissedildi.
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.
10 ili de etkisi altına alan büyük depremlerde binlerce canımızı toprağa verdik.
Türkiye'nin bir gerçeği olan depremlere karşı duyarlılığın artırılması gereği, bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Marmara açıkları sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, Bursa'nın Karacabey ilçesine 14,41 kilometre mesafede ve yerin 7 deniz yüzeyinin 7 kilometre altında kaydedildi.
Birçok yerde hissedildi
Sarsıntı Bursa'nın bazı ilçelerinde hissedildi.
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.
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