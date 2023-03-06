CHP'li Aytuğ Atıcı'dan HDP'ye: El ele tutuşmak istiyoruz...

2023 seçimleri için nefesler tutuldu...Bir yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracak adayı belirleyemeyen Millet İttifakı büyük bir krizden geçiyor.Kemal Kılıçdaroğlu adaylığından vazgeçmedi, Meral Akşener ise itirazından...İkili arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda masa dağılırken, gizli ortak HDP'nin desteği gündemde.HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, 6'lı masayı destekleyeceklerini ifade ederken, 'HDP üzerine düşen sorumlulukları yerine getirecek iradeye sahiptir' açıklamalarında buldunu.İki parti arasından su sızmazken, CHP kanadından da 'el ele tutuşmak istiyoruz' açıklaması geldi.CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı Tv100'e bağlandı.Atıcı HDP seçmenine ellerini uzatmak istediğini vurguladı.Atıcı, 'HDP seçmenine de el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.