Kendi yandaşları bile Akşener'i ti’ye aldı: 'Testere Meral'

Altılı Masa dün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde 12. kez toplandı.Gerçekleştirilen toplantı sonrasında yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak bir isimde uzlaşıldığı iddia edildi. Ancak toplantıda yaşanan krizler bugün açığa çıktı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün yaptığı açıklamada Altılı Masa'dan kalktığını belirtti. Söz konusu gelişme ise siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırdı.Akşener'in resti sonrası masanın geriye kalan beş üyesi toplanma kararı alırken, söz konusu gelişme muhalif kanadın karikatürlerine de malzeme oldu.Provokatif çizimleriyle bilinen Leman dergisi Meral Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtmasını konu edindi.Akşener'i elinde testereyle çizen dergi, 'Testere Meral' başlığını kullandı.