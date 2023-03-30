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Ankara'da lise öğrencilerine bıçaklı saldırı: 1 ölü 5 yaralı

Ankara'da okuldan uzaklaştırılan lise öğrencisinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Alperen Palta'nın, Kahramanmaraş depremlerinin ardından yeni bir hayat kurmak için geldiği öğrenildi.

Ekleme: 30.03.2023 - 14:50 Güncelleme: 30.03.2023 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da lise öğrencilerine bıçaklı saldırı: 1 ölü 5 yaralıAnkara'da uyuşturucu bağımlısı 17 yaşındaki Y.B.B, daha önce öğrencisi olduğu Aydınlar Mahallesi Hürriyet Caddesi Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi önünde çevredekileri rahatsız etmeye başladı.

Bu sırada, Ankara'da üniversite eğitimi gören 22 yaşındaki Filistin vatandaşı Omar A'ya, 'Sen bana küfretmişsin' diye saldıran öğrenci, 'Seni tanımıyorum. Neden küfredeyim?' diyen Omar A'yı bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı.

Önüne gelene saldırdı

Daha sonra uyuşturucu maddenin etkisiyle tamamen kontrolünü yitirdiği iddia edilen saldırgan, okul çevresindeki 11. sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Alperen Palta, E.E, Y.B, 10. sınıf öğrencisi İ.C.A. ve 9. sınıf öğrencisi S.T.Y'yi de çeşitli yerlerinden yaraladı.

Saldırgan öğrenci, öğretmen ve velilerce etkisiz hale getirilerek, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Bir öğrenci vefat etti

29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden Alperen Palta hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Y.B.B. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen öğrenci Alperen Palta'nın depremzede olduğu, ailesiyle Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelerek öğrenimini burada sürdürdüğü öğrenildi.

'Depremden kaçıp gelmişlerdi'

Palta'nın kuzeni Mücahit Demir, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 'terör estiren saldırganın okul çıkışında önüne gelene saldırarak ilerlediğini', son olarak da kuzeni Alperen'i kalbinden bıçakladığını anlattı.

Demir, şunları söyledi:

Kahramanmaraş'tan depremden kaçıp gelmişlerdi. Kahramanmaraş'ta evleri orta hasarlı, oturulmayacak durumda. Yaklaşık iki haftadır Ankara'dalar. Daha önce Antalya'ya gitmişlerdi. Okul nedeniyle Ankara'ya geldi. Ankara'da böyle bir şey geldi başımıza. Alperen çok mülayimdi, kimseye dokunmazdı. Okuldan eve, evden okula giderdi. Öyle bir kişiydi.

Palta'nın cenazesinin Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.
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