Kastamonu'da DEAŞ operasyonunda 3 yabancı uyruklu yakalandı
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinin koordinesinde örgüt bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 zanlının ikametine operasyon düzenlendi.Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli emniyete götürüldü.
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