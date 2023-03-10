İstanbul'da hafta sonu 14 ilçede elektrik kesintisi

ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALTINDAL, ALİCENAP, AZADE, CANBERK, ERGİN, GAZEL, HASAN TAHSİN, SERDAR, TUTKU, UĞURLU, YAZI, ÇARŞIBAŞI, ŞAKİR ÇEŞME sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AZİZİYE, VELİ sk bölgelerinde 11/03/2023 09:30:00 - 11/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah TUNABOYU sk bölgelerinde 11/03/2023 10:00:00 - 11/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 11/03/2023 13:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AVARE, BURNAZ, EMEKÇİ sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2025., 2060., 2061., 2062., 2071., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 701., 702., 714. sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ sk / SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 11/03/2023 09:01:00 - 11/03/2023 12:01:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKSU, KOŞUYOLU sk bölgelerinde 11/03/2023 10:00:00 - 11/03/2023 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ORHANGAZİ sk bölgelerinde 11/03/2023 10:00:00 - 11/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASMALIHAMAM, AYDINLIK, ORTABAYIR, REVANİCİ, URGANCI sk bölgelerinde 11/03/2023 10:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 11/03/2023 13:00:00 - 11/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BEYOĞLU ilce MERKEZ-HALICIOĞLU mah AHRETLİK, BONCUK, DERE KARŞISI YANI, KALFA YAMAĞI, MALTIZ, MUHİBBAN, OKUMUŞOĞLU, PEŞTEMALCI, TOKAÇ, TÜTÜNCÜ ABBAS, YENİ ÇIKSALIN CAMİİ, ÜÇ KARDEŞLER sk bölgelerinde 11/03/2023 00:00:00 - 11/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ATEŞ, CİN DERESİ sk / PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, ALAN, BAKKAL, BAKKAL ARALIĞI, BARUTHANE SIRTI, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BLOKLAR ÇIKMAZI, CEMİYET, DİLEK, EFEM, EFEM ÇIKMAZI, FİLİZ, KOYUNCU, KURUDERE, KÜÇÜK ULAŞ, MURADİYE, PİYALEPAŞA, SELÇUK, SOSYAL MESKENLER, SPOR, STAT, TOROS, ULAŞ, İLK ADIM sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ASLAN, DEFNE DALI, DÜNDAR, GAZİLER, GEZER, GÜNEY 3, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, MEKTEP, PİYALEPAŞA BULVARI, RAMAZAN, SPOR, YILDIRIM sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, ANADOL, ARI, AYÇİÇEĞİ, BAŞAK 2, BİRLİK, CAMİ, CİN DERESİ, FAZİLET, GÜNEY, GÜVEN, GÜZELLER, MERDİVENLİ 1, YAY MEYDANI, ÜÇÜNCÜ YOL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 11/03/2023 00:00:00 - 11/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, ATMACA, BADE, BEKÇİ, BILDIRCIN, ELİF EFENDİ, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, GÜLDÜRMEZ, HALICIOĞLU OKMEYDANI, KISA BAYIR, LEYLEK, MURAT, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA ARKASI ARALIĞI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, YENİ BAYIR ARALIĞI, YENİ ÇINAR, ZOR BAYIR, ÇELEBİ, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk bölgelerinde 11/03/2023 10:00:00 - 11/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah CANLAR, CİHAN, DOKTOR ÇEŞME, EKREM AKBAŞAK, FETİH, GÖKÇEALİ, OLTU, SU DEPOSU sk bölgelerinde 11/03/2023 01:00:00 - 11/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah ACET EVLERİ, ADEMEFENDİ, AHMET ACET ÇIKMAZI, BİNBAŞI TEMEL ÜNSAL, CANLAR, CİHAN, DOKTOR ÇEŞME, EKREM AKBAŞAK, FERAY, FETİH, GÖKÇEALİ, HASAN UZUN, HAYRİ KUYAŞ, KUMRU, KUĞU, MAZLUM SAYLAM, OLTU, ONAT KUTLAR, ORKUN, ORUÇ, ORÇUN, SU DEPOSU, ULU CAMİ, ÖNCEL, ÖNCÜ, ÖNEM, ÖZAY, ÖZAYDIN, ÜRGÜP, ŞEHİT İLHAN SONKAYA sk bölgelerinde 11/03/2023 01:00:00 - 11/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKMEŞE, BİLGE 2, CİVAN, DANTEL, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, KAYNARCA, ORHAN VELİ, ÇELEBİ 1, ŞEBNEM, ŞEHNAZZADE sk / KAMİLOBA mah TUTKU sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO:ÇATALCA İLÇE, İZZETTİN MAH, TARSAN YOLU VE CİVARI bölgelerinde 11/03/2023 10:00:00 - 11/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 11/03/2023 00:00:00 - 11/03/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk / FATİH mah ÜNVERDİ sk / PINAR mah 1215., 1216., 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1240., 1241., 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1263., 1270., 1274., 1282., 1283., 1288., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO: 34741147BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 665., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 679. sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1047. sk bölgelerinde 11/03/2023 12:00:00 - 11/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KADER, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ, YASEMİN, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, BAKARLAR, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk bölgelerinde 11/03/2023 09:30:00 - 11/03/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO:EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 11/03/2023 10:00:00 - 11/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HELVACI TAHSİN, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN sk bölgelerinde 11/03/2023 01:00:00 - 11/03/2023 01:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.FATİH ilce -SEYYİD ÖMER mah sk bölgelerinde 11/03/2023 01:30:00 - 11/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah FIRIN, RECEP URAS sk bölgelerinde 11/03/2023 02:00:00 - 11/03/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİ EFE ÇIKMAZI, ALİ RUHİ BOZKIR, ASALET, ATASÖZÜ, ATATÜRK, AZİZE, BADEM, BAYRAK, BURÇAK, BÜLBÜL, CUMHURİYET MEYDANI, DEFNELİ, EFE, FEVZİ ÇAKMAK, GEYİK, GÖKHAN, GÖNYELİ, GÜL, GÜN, GÜN 1. ÇIKMAZI, GÜVERCİN, KARACA, KARANFİL, KEMALİYE, KIRLANGIÇ, KUMRU, LEYLAK, MENEKŞE, NANE, PAPATYA, SAKA, SANDAL, SERDAR, SÜLÜN, TALATPAŞA, TAŞKENT, TINAZ, TOROS, TÜRKER, UFUK, ÇANKAYA, ÇAPRAZ, ÇİNÇİNDERE, ÖZDENLER, ŞAHİN sk / SANAYİ mah ASALET, AYDIN, BALKAN, DİŞBUDAK, HANDAN, KARAAĞAÇ, MALAZGİRT, NECATİ, SAMİ PAŞA, SELVİLİ, TİRYAKİ HASAN PAŞA, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, ÇALDIRAN sk bölgelerinde 11/03/2023 01:00:00 - 11/03/2023 01:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah MADALYA, MEHMETÇİK, MERA, SARDUNYA, ULUS, YETKİN, YOLCU, ŞEBBOY sk bölgelerinde 11/03/2023 01:00:00 - 11/03/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.KAĞITHANE ilce -YEŞİLCE mah sk bölgelerinde 11/03/2023 01:00:00 - 11/03/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALPER, ALÇİN, ANZER, AS, BARIŞ, BEYAZGELİNCİK, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, ERCİYES, ERDİNÇ, ERHAN, EĞRİÇINAR, HASRET, KANLICA, KARADUT, KASIM ÇIKMAZI, KINA, KÖPRÜ, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜSLER, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI, ŞECAAT sk bölgelerinde 11/03/2023 09:30:00 - 11/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ATATÜRK, AYDINLAR, BARIŞÇI, BASAMAK, BATANAY, BAYRAKTAR, BAYRAM, BAĞCI, BAĞLANTI, BEDEN, BEREKET, BERRİN, BEYZADE, BOZDAĞ, BOZKIR, BURGAZ, BURÇİN, BUYRUK, BÜLENT, BÜŞRA, BİRAY, BİRİCİK, ERSİN, GÜMÜŞ, GÜMÜŞHANE, SAKARYA, SEVECEN, SULTAN SELİM, TABİP, TADİLAT, TAKIM, TAKIM ÇIKMAZI, TANIK, TAŞÇI, TEKNİK, TOPALOĞLU, TUNA, YONCA sk bölgelerinde 11/03/2023 10:00:00 - 11/03/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.KAĞITHANE ilce MERKEZ-ŞİRİNTEPE mah AKÇA, ALKAN, ATILGAN, AÇELYA, CENGİZHAN, GÜMÜŞHANE, SARIÇAM sk bölgelerinde 11/03/2023 10:00:00 - 11/03/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.ATMACA, 1.MUAMMER AKSOY, 1.OĞUZ, 1.SERAP, 1.SÜLÜN, 1.ÇAMLIBEL, 3.KARTAL, 3.İNÖNÜ, 4.CAN, ASURLAR, BAHARİYE, KAFKAS, ÇAMLICA sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 311.ÇIKMAZI, 321., 322., 323, 324., 325., 326., 331., AKDOĞAN, BEYTEPE, DURAK, İKİTELLİ sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, BUDAK, HALK, HİLAL, KADER, KARAGÜL, KEKLİK, MAZI sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, HİLAL, KARTOPU ÇIKMAZI, KEKLİK, MUHTAR ŞABAN ÇIKMAZI, SUSAM sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah BALABANDERE, ELMA, EREN, GÜLPINAR, HÜRMET, HİLAL, ILGAZ, NAR sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BOĞAZİÇİ, DESEN, FİGEN, FİRUZAN, FİRUZE, KEHRİBAR, KIYMET ÇIKMAZI, SILA, ULUDAĞ, YAZGÜLÜ, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE 2, ZUHAL, ZÜLAL sk bölgelerinde 11/03/2023 10:00:00 - 11/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.NO:SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALAGEYİK, BERRAK ÇIKMAZI, BESTE ÇIKMAZI, BOĞAZHİSAR, BOĞAZİÇİ, CANAN ÇIKMAZI, CİHAN ÇIKMAZI, GÜNTEKİN ÇIKMAZI, HÜNER, KİLYOS, KİLYOS CADDE DEREİÇİ, RÜZGARLI, TEPE ÜSTÜ BAYIR, VAKIF, ÇİSEM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/03/2023 10:00:00 - 11/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALDENİZ, ALGÜR, CAHİT ARF, ERGEÇ, ESİNTİ, FATİH, GÖLYAKA, GÖRENEK, GÜLCAN, HİKMET, KAHTA, KONURALP, MEDENİYET, MUSA, NİKSAR, YEGANE, ZİLE, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah CENGİZHAN, HALAT, KABİL, MODERN, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ANADOLU, DEMİRHAN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KERMES, PALAMUT, PALMİYE, SAYGIN, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İLYAS YILMAZER sk / YENİ mah ÇİZGİ sk bölgelerinde 11/03/2023 09:30:00 - 11/03/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/03/2023 10:00:00 - 11/03/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SİLİVRİ ilce -BEYCİLER mah İSTASYON CADDESİ bölgelerinde 11/03/2023 13:00:00 - 11/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah FERİKÖY FIRIN sk bölgelerinde 11/03/2023 00:00:00 - 11/03/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, FERİKÖY FIRIN, GÖKKUŞAĞI, HEKİM, KAZIM ORBAY, İZZETPAŞA sk / DUATEPE mah AVUKAT, EVRENOSZADE, LALA ŞAHİN, İNCİRLİ DEDE, ŞAHADET, ŞAHMERDAN sk / PAŞA mah ORTANCA, İNCİRLİ DEDE sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2396., 2415., 2416., 2418., 2421., 2423., 2424., 2425., 2858., 2938., 2939., 2940., 2941., MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk / YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 11/03/2023 09:00:00 - 11/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EBRU, 1.GÜR, 2.ENGİN, 2.FİDAN, DAR YOKUŞU, GÜZELCE, GÜZELYAYLA, HAŞMET, KADER, KEKİK, NURDAN, SEYHAN, TARKAN, TOLGA, TUNA, TUNCA, ULUDAĞ, YASEMİN, ÖMÜR sk / ESENTEPE mah SİLAHTARAĞA sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, BAKARLAR, DORUK, ERTEKİN, GÜNGÖREN, KAYAK, ULUDAĞ, ZEYTİN, ÇİTLEMBİK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BEDİR sk bölgelerinde 11/03/2023 09:30:00 - 11/03/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.