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Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Paniğe gerek yok

Bakan Bilgin EYT düzenlemesine ilişkin "Vatandaşlarımız bir sorunla karşılaşılırsa e-devlet üzerinden müracaat edebilirler. Karşılaşmayacaklarını zannediyorum. Dolayısıyla panik yapmaya gerek yok" dedi.

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Paniğe gerek yok
Ekleme: 1.03.2023 - 13:25 Güncelleme: 1.03.2023 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: Paniğe gerek yok
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuruların yapılabileceğini, ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıkladı.

“PANİK YAPMAYA GEREK YOK”

TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT'ye ilişkin, 'Buruk bir sevinç, emekli olacaklarımıza hayırlı olsun. Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra müracaat edecekler. Herhangi bir endişeye gerek yok, panik yapmaya gerek yok. Kimse hak kaybına uğramayacak' dedi.

İLK MAAŞLAR NİSAN AYINDA

Bakan Bilgin, 'İlk maaşlar Nisan'da mı olacak?' sorusu üzerine, 'Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur' dedi.

'BÜTÇEYE EK YÜK OLMAYACAK'

Bilgin, bütçeye getireceği ek yük ve deprem nedeniyle bir aksama olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de 'Yok, onların hepsi planlandı, orada bir sorun yok, öyle bir sorunumuz yok' ifadelerini kullandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Genel Kurul'a katılan 5 partiden 395 milletvekilinin tümü teklifin kabulü yönünde oy kullandı.

EYT'DE İLK MAAŞ TARİHİ KESİNLEŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar İle İlgili Düzenlemeyi İçeren Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, teklifin Genel Kurul'dan geçerek yasalaşması üzerine, “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

'KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLEREK YASALAŞTI'

Bakanlığın düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağını söylediği açıklaması şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edilerek yasalaştı.

YASA 4 MADDEDEN OLUŞUYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen ve milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeyi de içeren yasa 4 maddeden oluşuyor.

'YAŞLILIK VEYA EMEKLİ AYLIĞINDAN YARARLANACAKLAR'

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran vatandaşlar, emeklilik hakkı elde edebilecek.

DÜZENLEMEDEN İLK ETAPTA 2 MİLYON 250 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar, yaş sınırı bulunmaksızın, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeden emekli olabilecek.

KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞANLAR EMEKLİ OLDUKLARINDA SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLMEYECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

İŞVERENE KIDEM TAZMİNATI İÇİN KREDİ DESTEĞİ SAĞLANACAK

Düzenlemeyle birlikte işverene kıdem tazminatı için kredi desteği de sağlanacak. İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

İLK ÖDEME NİSAN AYINDA

Yasa, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak. EYT kapsamında ilk maaşlar ise nisan ayında ödenecek.
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