6 Şubat Pazartesi Ankara'da okullar tatil edildi! Ankara Valisi açıkladı!

Ankara Valisi Vasip Şahin, ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 6 Şubat Pazartesi günü eğtime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Şahin, "Başkent Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır." dedi.