Milyonlarca EYT'linin beklediği gün geldi! Teklif bugün Meclis'te görüşülecek

Türkiye, 6 Şubat tarihli büyük felaketle sarsıldı.Koca bir bölgede etkili olan Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ili vurdu.Elim olayda ölü sayısı 45 bine dayanırken, devletin bütün kolları deprem bölgelerine indi.Milletvekillerinin de bölgelerde görevlendirilmesi sonrasında, Meclis'e ara verildi.Milyonların merakla beklediği o gün geldi çattı...EYT teklifi için nefesler tutuldu.Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen kanun teklifi bugün Genel Kurul'da görüşülecek.Görüşmeler için AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, “İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz” ifadelerini kullandı.Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklikte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.