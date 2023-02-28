İYİ Parti aday için 2 Mart'ı işaret etti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak da "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak" dedi.İYİ Parti hazırladığı çalışma için AK Parti ve CHP’den randevu talep etti. İlk ziyaret CHP’ye yapıldı. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi veren İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat, “Yüzbinlerce vatandaşımız başka illere yerleşmek ve yerleştirilmek durumunda kaldı. Önümüzde 18 Haziran’da ya da 14 Mayıs’ta yapılacak bir seçim var. Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüğü kanununa bir geçici madde ilavesi ve bir anayasa değişikliği gerektiren bir konuda CHP ile konuyu konuşmaya istişarede bulunmaya geldik. Amacımız, önümüzdeki süreç kısa, bu süreçte de temsilde adaleti başka illerimize ikametini alan vatandaşlarımızın kendi illeri ile ilgili milletvekili seçme iradelerini ortaya koyacak bir yapıyı oluşturmak” dedi.