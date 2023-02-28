  • USD: 18,86 - 18,90
  • EURO: 19,91 - 19,94
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti aday için 2 Mart'ı işaret etti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı Masa'nın 2 Mart'taki buluşması hakkında açıklamalarda bulundu. Zorlu, "Aday ismi 2 Mart'ta konuşulacak" dedi.

İYİ Parti aday için 2 Mart'ı işaret etti
Ekleme: 28.02.2023 - 12:53 Güncelleme: 28.02.2023 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti aday için 2 Mart'ı işaret etti
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili olarak da "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak" dedi.

‘AMACIMIZ SEÇME İRADELERİNİ ORTAYA KOYACAK BİR YAPIYI OLUŞTURMAK’

İYİ Parti hazırladığı çalışma için AK Parti ve CHP’den randevu talep etti. İlk ziyaret CHP’ye yapıldı. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi veren İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı, Ankara Milletvekili Şenol Sunat, “Yüzbinlerce vatandaşımız başka illere yerleşmek ve yerleştirilmek durumunda kaldı. Önümüzde 18 Haziran’da ya da 14 Mayıs’ta yapılacak bir seçim var. Bu yerleştirilen vatandaşlarımızın kendi illeri için oy kullanmalarını sağlayacak, seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüğü kanununa bir geçici madde ilavesi ve bir anayasa değişikliği gerektiren bir konuda CHP ile konuyu konuşmaya istişarede bulunmaya geldik. Amacımız, önümüzdeki süreç kısa, bu süreçte de temsilde adaleti başka illerimize ikametini alan vatandaşlarımızın kendi illeri ile ilgili milletvekili seçme iradelerini ortaya koyacak bir yapıyı oluşturmak” dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Sabih Kanadoğlu hayatını kaybetti! 367 krizinin baş aktörüydü!
Ekrem İmamoğlu'nun deprem kalkanı: Bütçeyi yüzde 65 düşürdü, her deprem sonrası seferberlik ilan etti
Bakan Bozdağ: Soruşturmalar ucu kime uzanırsa uzansın devam edecek
Çapa ve Cerrahpaşa'nın yenilenmesini istememişlerdi! Deprem gerçeği fikirlerini değiştirdi!
İYİ Parti aday için 2 Mart'ı işaret etti
CHP'li ABB'den şartlı yardım: Bunları vermezseniz çalışamayız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçik 326 kişiyi enkazdan kurtardı
Murat Bardakçı'dan Ekşi Sözlük'ün kapatılmasını destekledi: Geç bile kalındı
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
ABD basınında dikkat çeken sözler! ‘Türkiye bitmeyen deprem felaketine rağmen sağlık sistemi için çalışıyor’
Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüdü
Dünya Türkiye için toplanacak
MİT, PKK/KCK'lı Ramazan Güneş'i Irak'ta yakaladı
Bakan Akar, Deprem Harekat Planı'nı saat saat açıkladı! 'Uzaktan ahkam kesmekle olmuyor'
Milyonlarca EYT'linin beklediği gün geldi! Teklif bugün Meclis'te görüşülecek
Doğal Afet Sigortaları Kurumu'ndan depremzedeye avans ödemesi! İlk kez uygulanacak
'Eşyalarım çalındı, kafama silah dayandı' iddialarında bulunmuştu! Cumhuriyet'in haberi yalan çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Osmaniye'de şebeke suyu içme suyu olarak kullanıma elverişlidir
Fatih Portakal'ın 'Kızılay' iftiralarına Kerem Kınık'tan yanıt: Satışa konu olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da konuştu: Dünyada böyle başka bir ülke yok
Meteoroloji uyardı! Beklenen yağış bugün geliyor...

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağış bugün geliyor...

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü

Kilometrelerce uzunluğa ulaştı: En çok Hatay'da görüldü

Üç bölge için deprem uyarısı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var

Üç bölge için deprem uyarısı: Ciddi derecede yüzey hareketliliği var

'İdai'den de beter': Daha önce böylesiyle hiç karşılaşmadık

'İdai'den de beter': Daha önce böylesiyle hiç karşılaşmadık

ABD'de Kaliforniya ve Kahramanmaraş depremi karşılaştırıldı: 'Çok şey öğreneceğiz'

ABD'de Kaliforniya ve Kahramanmaraş depremi karşılaştırıldı: 'Çok şey öğreneceğiz'

Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular

Depremin ardından riskli binalarla ilgili akıllara takılan sorular