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Mersin’de 43 kilo 884 uyuşturucu ele geçirildi

Mersin’de polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda 77 paket halinde, 43 kilo 884 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ekleme: 27.02.2023 - 11:35 Güncelleme: 27.02.2023 - 11:36 / Editör: Ozge Selin
Mersin’de 43 kilo 884 uyuşturucu ele geçirildi
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli tırı, Mersin Serbest Bölge uygulama noktasında durdurularak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Brego' ile yapılan aramada, tırın zulasına gizlenmiş 12 paket halinde 8 kilo 164 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' yapma suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin diğer bir gerçekleştirdiği operasyonda, Mezitli ilçesinde durdurulan bir araçta, narkotik köpeği 'Anka' ile arama yapıldı.

Araçta arama yapan ekipler, bagaj kısmında bulunan iki adet çanta içerisinde 65 paket halinde 35 kilo 720 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.Ç. ve Ö.S. sevk edildikleri mahkemece tutuklandılar.

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