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Pendik'te yol çöktü: 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Pendik'te inşaat alanında yapılan kazıdan dolayı yol çöktü. Çöken yolun etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, tedbir amacıyla 2 binayı boşaltıldı.

Ekleme: 24.02.2023 - 10:17 Güncelleme: 24.02.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Pendik'te yol çöktü: 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildiKavakpınar Mahallesi Birader Sokak'ta, inşaat alanında kazı yapıldığı sırada yolda çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.

Zabıta ekipleri çökmenin meydana geldiği sokağı şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapatırken, yapılan incelemede sokakta bulunan 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Ekipler tarafından sokak üzerinde doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesilirken, iş makinesiyle yolda çalışmalara başlandı.

Kimi bina sakinleri yakınlarının evlerine giderken, 4 dairede oturan 12 vatandaş ise Pendik Belediyesi tarafından otele yerleştirildi.

Çökme nedeniyle çevredeki apartmanlarda hasar oluşup oluşmadığına dair ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Bölgede oluşan tahribat gün ağarınca ortaya çıktı.

Pendik'te yol çöktü: 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Pendik'te yol çöktü: 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi


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