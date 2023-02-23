Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki değişim ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 46 kuruş indirim geldi. Gece yarısından geçerli olacak şekilde motorinde de 63 kuruşluk indirim bekleniyor. İşte benzin fiyatları...

Brent petrol fiyatlarındaki değişim ve dövizdeki dalgalanma ile birlikte akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Peki benzin fiyatlarındaki son durum ne?Bugün benzine gelen 48 kuruşluk indirimin ardından, gece yarısından geçerli olacak şekilde motorinde de 63 kuruşluk indirim bekleniyor.Motorinin Anadolu yakasında 21.19 liradan satılan motorinin litre fiyatı indirimle birlikte 20.56 liraya,Ankara'da 21.62 liradan satılan motorinin litre fiyatı Ankara'da 20.99 liraya, İzmir'de 21.66 liradan satılan motorinin fiyatı 21.03 liraya gerileyecek.İSTANBULAnadolu Yakası benzin fiyatı: 20,39 TLAnadolu Yakası motorin fiyatı: 21,22 TLAvrupa Yakası benzin fiyatı: 20,45 TLAvrupa Yakası motorin fiyatı: 21,29 TLANKARABenzin fiyatı: 20,76 TLMotorin fiyatı: 21,63 TLİZMİRBenzin fiyatı: 20,69 TLMotorin fiyatı: 21,68 TLBenzin ve motorin fiyatları nasıl hesaplanır?Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.