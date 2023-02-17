Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların sorumlusu 7 müteahhit tutuklandı

Asrın felaketi olan deprem afetinin ardından gözaltı ve tutuklama kararları art arda gelmeye devam ediyor.11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli deprem, büyük yıkımlara yol açtı.Binlerce canın gittiği afette, çok sayıda vatandaş da yaralı kurtuldu.Bölgede çalışmalar devam ederken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler başlatıldı. Bu süreçte birçok binadaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde yıkılan bazı binaların enkazında teknik inceleme yapıldı.İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltına alınan zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Müteahhit olduğu belirtilen 7 zanlı tutuklandı.