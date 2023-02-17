Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların sorumlusu 7 müteahhit tutuklandı
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerde Afşin ilçesinde bazı binaların yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişi tutuklandı.
Asrın felaketi olan deprem afetinin ardından gözaltı ve tutuklama kararları art arda gelmeye devam ediyor.
11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli deprem, büyük yıkımlara yol açtı.
Binlerce canın gittiği afette, çok sayıda vatandaş da yaralı kurtuldu.
Bölgede çalışmalar devam ederken, yıkılan binalara ilişkin de incelemeler başlatıldı. Bu süreçte birçok binadaki ihmalkarlıklar gözler önüne serildi.
Enkazlarda inceleme yapıldı
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde yıkılan bazı binaların enkazında teknik inceleme yapıldı.
12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
7 zanlı tutuklandı
Müteahhit olduğu belirtilen 7 zanlı tutuklandı.
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