Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük hazırlık maçı yapacak

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki şiddetli depremle sarsıldı. Yaşanan bu facianın ardından ülkemizde spor müsabakaları ertelenirken kulüplerin maçları iptal oldu.3-4 Mart tarihine kadar ertelenen Süper Lig'de takımlar o döneme kadar hazırlanmak için maç yapacak. Bu kapsamda Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.Karşılaşma taraftarlara kapalı olacakSarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.Karşılaşma, basın mensuplarına ve taraftarlara kapalı olacak.