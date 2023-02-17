Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük hazırlık maçı yapacak
Süper Lig'in iki İstanbul takımı Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük hazırlık maçında kozlarını paylaşacak.
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki şiddetli depremle sarsıldı. Yaşanan bu facianın ardından ülkemizde spor müsabakaları ertelenirken kulüplerin maçları iptal oldu.
3-4 Mart tarihine kadar ertelenen Süper Lig'de takımlar o döneme kadar hazırlanmak için maç yapacak. Bu kapsamda Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.
Karşılaşma taraftarlara kapalı olacak
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak karşılaşma, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Karşılaşma, basın mensuplarına ve taraftarlara kapalı olacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI